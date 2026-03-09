Violencia contra la mujer en Panamá Oeste: más de 487 casos reportados en lo que va del año

Las autoridades reciben diariamente hasta 50 oficios relacionados con situaciones de maltrato, principalmente en mujeres con edades entre 18 y 45 años.

Ciudad de Panamá/La violencia contra la mujer en la provincia de Panamá Oeste va en aumento. Según estadísticas del Ministerio de la Mujer, en lo que va del año en la provincia se han reportado más de 487 casos de violencia contra mujeres.

De estos, el distrito de Arraiján encabeza las cifras con más de 235 casos, mientras que La Chorrera registra más de 252 denuncias provenientes de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos.

María De La Cruz, psicóloga del Ministerio de la Mujer, explicó que actualmente están manejando el área de Playa Leona y el área de Puerto Caimito, que tienen mayor índice de casos con violencia doméstica. "Muchas de ellas sí están acudiendo, están acudiendo muchísimo más que el año anterior. Sin embargo, hacemos un llamado, porque es preocupante que cada vez los números aumentan", manifestó.

La profesional destacó la importancia de no normalizar la violencia: "Es muy importante ver estas conductas controladoras, de celos, empujones, gritos, ofensas, humillaciones. Es muy importante tomar eso en cuenta porque también es considerado violencia".

Mientras tanto, residentes del distrito de La Chorrera opinaron con respecto a esta situación. Elizabeth González, residente de la zona, expresó: "Una mano dura de lo que es la policía. Y estén más pendientes a la ciudadanía porque la situación se ha agravado mucho. Es el valor de mujer. Y bueno, la ley también debe de hacer su papel".

En lo que va del año, en la provincia de Panamá Oeste se han reportado dos femicidios, uno en Arraiján y uno en La Chorrera, lo que mantiene en alerta a las autoridades y residentes.

Las cifras de denuncias por maltrato continúan en aumento. En el distrito de La Chorrera, Playa Leona y Puerto Caimito son los corregimientos con mayor número de casos de violencia doméstica, según los registros del Ministerio de la Mujer.