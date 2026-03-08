Residentes de Majara, en Capira, continúan a la espera de la construcción de vía de acceso

En época de lluvia el acceso a la comunidad solo es posible con vehículos 4x4.

Capira, Panamá Oeste./En Panamá Oeste, residentes de la comunidad de Majara, en el distrito de Capira, continúan esperando la construcción de una vía de acceso en mejores condiciones.

Zoraida Campos, residente del sector, señaló que tanto los habitantes como los transportistas han solicitado en reiteradas ocasiones la construcción de una nueva carretera, debido al deterioro de la actual.

“Solo hacen parches y quedamos igual”, expresó Campos, al referirse a los trabajos de mantenimiento que, según indicó, no solucionan de manera definitiva el problema.

Por su parte, Juana Velásquez manifestó que la promesa de construir una nueva carretera lleva varios años sin concretarse. “Hace años prometieron la nueva carretera y nunca la han hecho”, afirmó.

Los residentes también denuncian que durante la temporada de lluvias la situación se agrava, ya que el mal estado de la vía provoca daños en los vehículos y dificulta el tránsito.

Asimismo, advierten que el acceso limitado representa un riesgo para personas enfermas que requieren salir con urgencia de la comunidad. Indican que un trayecto que normalmente tomaría menos de diez minutos puede extenderse hasta media hora debido a las condiciones del camino.

Omar Ortega, transportista de la zona, pidió a las autoridades una pronta solución, ya que, según explicó, cuando llueve el acceso a la comunidad solo es posible con vehículos 4x4.

Con información de Yiniva Caballero