Lluvias afectan potabilizadora El Silencio en Changuinola

Changuinola, Bocas del Toro./ Fuertes lluvias registradas en la provincia de Bocas del Toro han provocado afectaciones en la planta potabilizadora de El Silencio, en Changuinola, lo que ha dejado a varias viviendas sin el suministro de agua potable.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las lluvias han afectado la toma de agua, específicamente las turbinas, que actualmente no están operando al 100% de su capacidad.

De acuerdo con la entidad, desde hace varios días las turbinas no han podido funcionar a su máxima capacidad, debido a que tras el mal tiempo los niveles de captación disminuyeron considerablemente, lo que impide contar con el embalse suficiente para su operación normal.

Personal de la institución se mantiene trabajando con equipo pesado en el área para levantar el muro y recuperar los niveles adecuados que permitan mejorar el funcionamiento de las turbinas.

Las autoridades indicaron que los trabajos en la toma de agua cruda continúan, con el objetivo de restablecer y mejorar el suministro de agua potable en las comunidades afectadas.

Con información de Nixon Miranda.