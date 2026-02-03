Asamblea Nacional: Proyecto que revive el Instituto de la Mujer avanza a segundo debate tras 13 modificaciones

Se introdujeron unas 13 modificaciones , centradas principalmente en garantizar que la nueva entidad no represente retrocesos en derechos, servicios ni recursos destinados a las mujeres.

Ciudad de Panamá/Con una serie de modificaciones para reforzar su alcance y funcionamiento, el proyecto de ley 447, que crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), fue aprobado en primer debate por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, que ahora pasa al pleno fue aprobada con cinco votos a favor y cuatro en contra. Por ejemplo, los votos en contra vinieron de las diputadas Flor Brenes, Alexandra Brenes y los suplente de Ariana Coba y del diputado Ernesto Cedeño.

Los cambios

Entre los cambios más relevantes, se incluyó un parágrafo en el artículo 28, que deja expresamente establecido que la creación del Inamu no podrá implicar la reducción de derechos, programas, servicios, competencias ni presupuesto previamente asignados al Ministerio de la Mujer, una de las principales preocupaciones planteadas durante el debate.

Asimismo, se modificó el artículo 23, para precisar que el Inamu, con el apoyo del gobierno local, el sector privado, organismos internacionales y organizaciones sin fines de lucro, podrá establecer casas de corta estancia destinadas a la protección de víctimas de violencia. Estas infraestructuras deberán distribuirse a nivel nacional, atendiendo las necesidades específicas de cada región o localidad, conforme a las normas de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.

Durante la revisión del articulado también se decidió eliminar el artículo 20 del proyecto y reformular el artículo 22, que ahora establece la creación de centros de atención múltiple, denominados Cinamu, en distintas provincias y comarcas del país. El objetivo es garantizar que los planes, programas y proyectos del instituto tengan un alcance nacional y contribuyan a una atención integral de las mujeres desde el ámbito local.

Otra de las modificaciones aprobadas establece que el Inamu tendrá, entre sus atribuciones, el cumplimiento y seguimiento de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por Panamá, relacionados con la equidad e igualdad social para las mujeres.

La diputada Dana Castañeda, una de las principales impulsoras de las modificaciones, subrayó durante el debate la necesidad de que la nueva institución sea más cercana a la ciudadanía. “Quiero una institución más cercana; olvídense del nombre. Lo importante es que las políticas públicas les lleguen a los señores mayores y a las mujeres”, expresó.

Castañeda insistió en que el debate debe centrarse en la efectividad de la entidad y no únicamente en su denominación. “No es relevante si se llama ministerio o Inamu, si no se le asignan recursos, ¿qué puede hacer?”, cuestionó, al tiempo que llamó a aprovechar la apertura del Ejecutivo para revisar y mejorar la norma.

La diputada también advirtió que el proyecto carece de un artículo de supresión de cargos, señalando que, a su juicio, existe un exceso de personal administrativo frente a la limitada cantidad de técnicos, un aspecto que, dijo, debe ser revisado para garantizar un funcionamiento eficiente del futuro instituto.

Al debate asistieron representantes de diversas organizaciones de mujeres, así como la ministra del Mides, Beatriz Carles; y Niurka Palacio, encargada de la entidad.

Con estas modificaciones, el proyecto de ley 447 continúa su trámite legislativo, mientras persiste el debate sobre cómo asegurar que la nueva entidad cuente con los recursos y la estructura necesarios para cumplir efectivamente su misión.

En la actual administración de gobierno se eliminó el Ministerio de la Mujer para restablecer el Inamu. El Inamu funcionó hasta 2023, cuando fue elevado a Ministerio de la Mujer. La propuesta para su restablecimiento fue presentada en octubre de 2025.