Juicio Odebrecht: funcionario del Metro testifica y se frena comparecencia desde España

El testigo de Papadimitriu centró su declaración en explicar el esquema de delegación de funciones dentro de la Secretaría del Metro y la ausencia de intervención directa del ministro en las contrataciones del proyecto.

Panamá/En el día 13 de la audiencia del juicio Odebrecht, un funcionario del Metro de Panamá rindió testimonio ante el tribunal, mientras que la comparecencia de un testigo que se encuentra en España fue suspendida debido a que no se habían cumplido todos los protocolos exigidos para validar su identidad ante la jueza.

La jornada estuvo marcada por la declaración de Juan Jesús Cedeño, testigo de la defensa del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, un abogado con 25 años de ejercicio profesional y especializado en contrataciones públicas, habló de su rol dentro de la estructura administrativa del Metro de Panamá y el funcionamiento de la extinta Secretaría del Metro durante los primeros años del proyecto.

Cedeño, funcionario de la Secretaría del Metro, actualmente en licencia con funciones en el Ministerio de la Presidencia, declaró en el interrogatorio que el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, junto con la viceministra del ramo, emitieron resoluciones mediante las cuales delegaron en el secretario ejecutivo todo el proceso de selección de contratistas, incluida la contratación para la Línea 1 del Metro. Aseguró que estas actuaciones se realizaban siempre bajo la figura de delegación.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, es desde este proyecto de donde habría salido gran parte de los fondos, producto de sobrecostos, para alimentar la Caja 2 de Odebrecht, utilizada para el pago de "coimas y sobornos" a través de un complejo esquema de blanqueo de capitales. Detalló que dicha Secretaría estaba adscrita al Ministerio de la Presidencia y contaba con una gestión presupuestaria propia, desde la cual se administraban, no solo las contrataciones del Metro, sino también otros procesos paralelos, como la contratación de seguros.

Añadió que, aunque jurídicamente la Secretaría dependía de la Presidencia, el ministro de esa cartera delegó todas las facultades en el secretario ejecutivo y no participaba directamente en la construcción del Metro, ya que tenía bajo su responsabilidad otros proyectos como el Metro Bus y la Cadena de Frío.

Durante el contrainterrogatorio de la Fiscalía, el testigo precisó que la construcción de la Línea 1 estuvo a cargo del Consorcio Línea 1, integrado por la constructora Norberto Odebrecht y la empresa española Fomento de Construcción y Contratas (FCC). Explicó que, por la complejidad técnica y financiera, proyectos de esta envergadura difícilmente pueden ser ejecutados por una sola empresa.

Respecto a la publicación de las resoluciones de delegación, aclaró que las resoluciones internas del Ministerio no se publican en la Gaceta Oficial; sin embargo, señaló que estas resoluciones forman parte de los actos públicos de selección de contratistas y pueden ser consultadas en el portal Panamá Compra.

La audiencia tuvo un giro cuando, tras un receso de más de media hora, la jueza informó que no era posible validar la comparecencia programada para hoy del testigo Juan Seguro Peña, quien se encuentra en España y es testigos de la defensa de Jaume Pamies Dola. Explicó que la persona que se hallaba en la embajada no estaba debidamente autorizada para dar fe en nombre de la jueza Baloisa Marquínez de la identidad del testigo, situación que, según un funcionario diplomático, sería oficializada mañana.

La jueza advirtió que, de no comparecer el testigo en la fecha que le corresponde, será considerado como no presentado. Para la próxima jornada, deberán comparecer Juan Seguro Peña, Santiago de Roseló Piera, Luis Enrique De Gracia y Lía De Chiari.