Juicio Odebrecht: Audiencia entra en su día 13 con testigos del exministro Papadimitriu

A partir de mañana martes y hasta el viernes, las audiencias se desarrollarán en un horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Panamá/La audiencia continúa este martes por parte del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales con las pruebas testimoniales de la defensa. Se espera la declaración de Juan Seguro Peña, quien se encuentra en España, y de Juan Jesús Cedeño, testigos de la defensa de Jaume Pamies Dola y del exministro Demetrio Papadimitriu, respectivamente.

La jueza dejó claro que, al finalizar la jornada, entregará a los abogados defensores un cronograma con las fechas correspondientes a cada testigo, proceso que se extenderá hasta el martes 10 de febrero.

Baloisa Marquínez indicó que el próximo miércoles 11, iniciará la etapa de alegatos finales, comenzando como corresponde con la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por la fiscal Ruth Morcillo. Señaló además que a cada uno de los abogados defensores se les otorgará una hora para alegar.

Ayer lunes, uno de los temas centrales de la jornada fue el desistimiento de 32 comparecencias de testigos por parte de los abogados defensores.