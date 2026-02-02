Juicio Odebrecht: perfil contable inactivo, sesión exprés y renuncia de 32 testigos marcan la jornada

A partir de mañana martes y hasta el viernes , las audiencias se desarrollarán en un horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Panamá/Un perfil contable inactivo de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., con balance en cero, la reorganización del cronograma de testigos y el desistimiento de 32 comparecencias marcaron la jornada de este lunes en el juicio por el escándalo de pagos de sobornos y coimas provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht, proceso en el que 28 personas enfrentan cargos por blanqueo de capitales.

En su duodécimo día, la audiencia, celebrada en la sala del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, inició a las 9:52 a.m. y concluyó a las 11:00 a.m., luego de que la jueza Baloisa Marquínez detallara el nuevo cronograma para la presentación de los testigos de la defensa, luego de confirmarse que varios abogados defensores renunciaron a la comparecencia de parte de su lista original, lo que podría modificar los tiempos de desarrollo del juicio antes de la etapa de alegatos finales.

Durante la jornada compareció el perito Luis Eduardo Rivas, presentado por la defensa del exministro Demetrio Papadimitri y también por la defensa de Juan Antonio Niño.

En el caso del exministro Papadimitriu, el perito explicó que se le solicitó verificar en el servidor de la base de datos de un sistema contable de la empresa Construcciones Oeste, S.A. la existencia de un perfil a nombre de Constructora Norberto Odebrecht, S.A.

Rivas detalló que, tras una inspección ocular, se confirmó la existencia del perfil, el cual presentaba un balance en cero (0.00), se encontraba inactivo y había sido creado el 13 de julio de 2010. Añadió que dicho perfil registraba una línea de crédito de 50 mil dólares y un método de pago mediante tarjeta de crédito.

Tras la sustentación del perito, la jueza Marquínez empezó a cotejar con los abogados defensores la cantidad de testigos que se presentarían.

Se reduce la lista de testigos de la defensa

En ese sentido, los abogados renunciaron a la presentación de aproximadamente 32 testigos, decisión que motivó la reprogramación de las comparecencias restantes.

El juicio venía de una jornada intensa el pasado viernes, cuando, en el décimo día de audiencia, declaró el testigo de la Fiscalía Mauricio Cort, quien brindó detalles sobre su participación en un esquema destinado a mover dinero de Odebrecht a través de múltiples sociedades, fondos que, según indicó, habrían terminado en manos de altos exfuncionarios. Cort mantiene un acuerdo de pena y colaboración eficaz con la Fiscalía desde 2018.

Durante su testimonio, Cort hizo referencia al rol del exministro de Obras Públicas Federico Suárez durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, señalando que hasta 2012 habría recibido instrucciones directas sobre el manejo de cuentas y sociedades offshore, y que posteriormente las órdenes provenían de un aforado con oficinas en Río Abajo.

Ese día, también estaba prevista la comparecencia de Olmedo Miranda Tribaldos, empresario y colaborador de la Fiscalía Especial Anticorrupción, quien no se presentó y fue multado con 100 dólares por orden de la jueza. En su declaración previa, incorporada al expediente, Tribaldos confesó su participación en la creación de sociedades y cuentas vinculadas a las operaciones financieras investigadas, parte de un esquema que, según la Fiscalía, se ejecutó con instrucciones relacionadas al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.

La audiencia continuará este martes con el testimonio de Juan Seguro Peña y Juan Jesús Cedeño, testigos de la defensa de Papadimitriu y Jaume Pamies Dolade, respectivamente.