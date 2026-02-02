Juicio Odebrecht: Testigos de la defensa deben presentarse a la audiencia que entra en su duodécimo día

Panamá/Hoy continúa el juicio sobre el escándalo por pagos de "soborno y coimas" desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht, en el que 28 personas están siendo procesadas por blanqueo de capitales y se prevé seguir con las pruebas testimoniales de la defensa en la sala de audiencia que utiliza el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.

Ya el viernes había iniciado la comparecencia de los testigos de la defensa, en este caso de Juan Antonio Niño, y se espera que hoy culminen para seguir con la evacuación de las pruebas propuestas por el abogado Rosendo Miranda, en representación del exministro Federico José Suárez.

Se ha conocido que la jueza Baloisa Marquínez, junto a las partes, reorganizó la lista original de comparecencia de testigos, ya que algunos abogados estarían renunciando a la presentación de un número de ellos. Esto llevaría a modificar los tiempos de desarrollo del juicio que debe culminar con la presentación de los alegatos finales.

La audiencia comenzó a las 9:52 a.m.

El viernes en su décimo día de audiencia, el testigo de la Fiscalía Mauricio Cort brindó detalles de su participación en un esquema que, según indicó, estaba destinado a mover dinero proveniente de Odebrecht a través de múltiples sociedades, fondos que presuntamente habrían terminado en manos de altos exfuncionarios. Cort pactó un acuerdo de pena y acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía en 2018.

El testigo hizo referencia al rol del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, quien, hasta el año 2012, le habría girado instrucciones sobre el manejo de las cuentas y las sociedades offshore creadas para recibir fondos y transferirlos y posterior a esa fecha, las órdenes las recibía de un aforado cuyas oficinas se encuentran en Río Abajo.

También se esperaba la comparecencia de otro de los testigos de la Fiscalía; Olmedo Miranda Tribaldos, empresario y colaborador de la Fiscalía Especial Anticorrupción en el proceso penal del caso Odebrecht, tras haber firmado un acuerdo de pena y de colaboración eficaz; sin embargo fue multado por la jueza con $100.00 por no presentarse al juicio. En su declaración, la cual reposa en el expediente, Tribaldos confesó una participación y vincula su gestión en la creación de sociedades y cuentas con operaciones financieras asociadas al esquema blanqueo de capitales investigado. Parte de ese esquema, según la Fiscalía, se realizó con instrucciones relacionadas al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.