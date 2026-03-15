Sheinbaum asegura que 'en México gobierna el pueblo' tras dichos de Trump sobre el narco

El viernes, la presidenta izquierdista reiteró que su gobierno colabora con Washington en el combate al narcotráfico, pero que la soberanía de México "no está a negociación".

México/La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum subrayó este sábado que "en México gobierna el pueblo" luego de que su par estadounidense Donald Trump declarara la víspera que "los cárteles son quienes gobiernan México".

Esta fue la última de varias afirmaciones sobre la soberanía de México por parte de Sheinbaum, bajo presión de Washington para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

"El viernes dije: '¿Quién gobierna México?', porque luego andan diciendo que otros gobiernan México. ¡En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres!", afirmó Sheinbaum durante un evento público en el estado de Nayarit (noroeste).

No nombró a Trump, pero parecía referirse a declaraciones suyas.

El viernes, el mandatario estadounidense compartió en su red Truth Social un comentario de un usuario que insinuaba que en México habría un "narcogobierno".

Interrogado horas después de esa publicación, Trump lamentó que la presidenta mexicana hubiera rechazado sus reiterados ofrecimientos de ayuda militar para combatir a las bandas criminales.

Sheinbaum "me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles, porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso", dijo el republicano.

El mismo viernes, la presidenta izquierdista reiteró que su gobierno colabora con Washington en el combate al narcotráfico, pero que la soberanía de México "no está a negociación".

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Sheinbaum ha reiterado que México está dispuesto a combatir los cárteles de las drogas junto con Washington, pero se niega a una intervención militar estadounidense contra los cárteles.

Pese a la negativa de Sheinbaum, Trump ha insistido en colaborar militarmente y ha llegado a señalar que valora una intervención directa en México.