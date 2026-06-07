Una persona grave y al menos cinco heridos en apuñalamiento en una estación del metro de Nueva York

Cinco personas resultaron heridas el domingo en un apuñalamiento en la estación Penn Station de Nueva York, según el departamento de bomberos de la ciudad, que indicó que todas las víctimas fueron trasladadas al hospital y que el atacante estaba "bajo custodia".

Equipos de emergencia que acudieron al lugar cerca de las 19:00 horas encontraron a una víctima con heridas graves, dos con heridas moderadas y el resto con heridas leves, según informó el departamento de bomberos de la ciudad en un comunicado. Todos fueron trasladados al Hospital Bellevue. El comunicado indicó que el sospechoso se encuentra bajo custodia, sin dar más detalles.

El apuñalamiento tuvo lugar en uno de los nudos de transporte más concurridos de la ciudad, en la víspera de la prevista asistencia del presidente Donald Trump al tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, que se encuentra justo encima de la estación Penn Station.

La visita presidencial ya ha motivado el aumento de las medidas de seguridad en los alrededores del estadio y las manzanas circundantes, y se espera que el Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y otros organismos tengan una presencia importante durante el evento, que será televisado a nivel nacional.

El incidente ocurre en un concurrido centro de transporte de Nueva York poco antes de que se celebraran dos importantes eventos deportivos en el área metropolitana, incluido el torneo de fútbol de la Copa Mundial.

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