Rendición de cuentas en mora: 33 municipios sin entregar informes, según la Contraloría

Panamá/Unos 33 municipios del país no han presentado ante la Contraloría General de la República su informe de rendición de cuentas, una obligación anual que permite fiscalizar el uso de los fondos públicos a nivel local.

Entre los municipios que, hasta la fecha, no han cumplido con esta entrega figuran Chiriquí Grande, Boquete, David, Dolega, Gualaca, Remedios y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí; Aguadulce, Antón y Olá, en Coclé; Donoso, Portobelo y Santa Isabel, en Colón; Sambú, Jirondai, Müna y Santa Catalina o Calobébora, en las comarcas; así como Pinogana, Parita, Pesé, Los Santos, Tonosí, Balboa, Chepo, Chimán, Panamá, Taboga, Capira, Chame, San Carlos, Las Palmas, Santa Fe y Santiago.

En noviembre pasado, la Contraloría General de la República presentó una nueva guía para la rendición de cuentas dirigida a los gobiernos locales, elaborada por la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas de la Dirección Nacional de Fiscalización General. Este documento busca unificar y fortalecer los criterios bajo los cuales los municipios deben reportar la administración de los recursos públicos.

Con respecto al Municipio de San Miguelito, la Contraloría precisó que sí entregó su informe en la Oficina de Fiscalización el pasado 2 de febrero de 2026; sin embargo, aclaró que el documento no cumple con los lineamientos establecidos en la nueva guía. Además, señaló que el personal municipal no participó en la capacitación que había sido programada para los gobiernos locales.

Una nueva guía y un sistema obligatorio

La nueva guía publicada en la Gaceta Oficial en noviembre pasado, incorpora lo dispuesto en la Resolución 136-2024, mediante la cual se estableció el Sistema Electrónico para la Rendición de Cuentas (Sierc) como la plataforma única y de uso obligatorio a nivel nacional para todos los funcionarios responsables de la administración de fondos públicos.

La nueva versión formaliza el uso obligatorio del Sierc y lo posiciona como la herramienta central para la elaboración de los informes de rendición de cuentas. A través de esta plataforma deberán generarse reportes como el estado de los fondos, los registros de ingresos y los informes de gastos, los cuales deberán presentarse por cada fondo administrado por los gobiernos locales.

La guía está estructurada en dos partes: una primera que explica las generalidades del proceso de rendición de cuentas y una segunda que detalla, paso a paso, cómo debe elaborarse y presentarse el informe anual. En el caso de las juntas comunales, el documento incluye un anexo con el resumen ejecutivo, el formulario principal y los reportes generados automáticamente por el Sierc. Una vez preparado, el informe debe ser remitido al representante legal del gobierno local para su revisión, aprobación y firma.

Mientras el sistema termina de implementarse por completo en todos los municipios, la Contraloría estableció que los gobiernos locales podrán elaborar sus informes con base en sus propios registros, siempre que se ajusten a los lineamientos definidos en la nueva guía.

También indica que los gobiernos locales están obligados a rendir cuentas cada año y a mantener sus registros actualizados de forma diaria en la plataforma electrónica. El informe anual deberá presentarse, como máximo, 30 días después de finalizada la vigencia fiscal.