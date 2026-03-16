Realizan trabajos de limpieza en Cefacei de Colón tras denuncias por abandono

Los moradores habían expresado preocupación por el estado de las instalaciones y por la presencia de personas ajenas que, según señalaron, ingresaban al sitio para realizar actividades inapropiadas.

Colón/Tras denuncias de residentes de la comunidad de Dos Ríos, en la provincia de Colón, sobre el deterioro y abandono de una infraestructura donde opera un centro educativo para la primera infancia, autoridades locales y educativas iniciaron acciones para mejorar las condiciones del lugar.

El espacio funciona como un Cefacei, donde actualmente se brinda atención a cerca de 20 niños con edades entre los cuatro y cinco años. Los moradores habían expresado preocupación por el estado de las instalaciones y por la presencia de personas ajenas que, según señalaron, ingresaban al sitio para realizar actividades inapropiadas.

Ante esta situación, la junta comunal de Buena Vista, en coordinación con la junta de desarrollo local de Dos Ríos y el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca), llevó a cabo una intervención en el área.

Como parte de las acciones, representantes del Meduca sostuvieron un encuentro con la docente que atiende el centro educativo, quien además se desempeña como promotora comunal dentro de un programa que impulsa la institución. Mientras tanto, la junta comunal y la junta local realizaron labores de limpieza y pintura en el inmueble para mejorar su estado.

No obstante, el Ministerio de Educación explicó que no puede ejecutar trabajos de mantenimiento dentro de estas instalaciones debido a que el terreno donde se ubican es de propiedad privada.

Desde la entidad indicaron que la docente que atiende el centro recibe un incentivo como promotora comunal, sin embargo, aclararon que las estructuras no forman parte del patrimonio del ministerio, lo que limita la posibilidad de realizar intervenciones directas en la infraestructura.

Con información de Néstor Delgado