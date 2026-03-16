Contenido Exclusivo: Medicamentos, una deuda que persiste en Panamá

Algunos pacientes aseguran que deben recorrer varias farmacias buscando uno, dos o hasta tres medicamentos diferentes. Y, aun así, muchas veces no logran encontrarlos.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá hay una escena que se repite una y otra vez: personas con su receta en la mano, mirando la ventanilla de la farmacia con la esperanza de escuchar tres palabras sencillas: “sí hay medicamento”, pero muchas veces la respuesta es otra: “no hay”.

Lo que debería ser un derecho básico termina siendo una lucha diaria para miles de panameños que llevan años esperando que este problema se resuelva.

Porque cuando a un paciente le faltan medicamentos, no falta solo una pastilla. Falta tranquilidad, falta salud y, en algunos casos, también se pierde la esperanza.

Fuera de la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, en la ciudad de Panamá, la escena es cotidiana. Pacientes madrugan con la esperanza de conseguir los medicamentos que necesitan para continuar sus tratamientos.

Algunos pacientes aseguran que deben recorrer varias farmacias buscando uno, dos o hasta tres medicamentos diferentes. Y, aun así, muchas veces no logran encontrarlos.

Javier Bonner lleva 36 años viviendo con esquizofrenia. Para él, su medicamento no es solo una pastilla: es estabilidad, tranquilidad y la posibilidad de mantener una vida más equilibrada junto a su familia. “Si yo no me tomo mis medicamentos a tiempo, puedo volver a recaer en una hospitalización después de años de haber salido”.

Como Javier, muchos otros pacientes saben que su bienestar depende de que ese medicamento esté disponible cuando lo necesita. Señaló que en farmacias privadas la caja de clozapina, medicamento que necesita para su tratamiento, está entre $350 a $400 balboas.

Sin duda, la falta de medicinas en las instalaciones de salud golpea especialmente a quienes viven con enfermedades crónicas, pacientes que dependen de una dosis diaria para garantizar la efectividad de su tratamiento.

En Panamá, enfermedades como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares están entre las más comunes. Por lo tanto, también son las que más medicamentos demandan del sistema de salud. Cuando estos medicamentos faltan, la preocupación aumenta entre pacientes y familiares.

Actualmente, la Caja de Seguro Social (CSS) atiende a 2.8 millones de personas, entre asegurados activos, dependientes y pensionados. Solo en 2025, la institución realizó 22 millones de dispensaciones de medicamentos.

De acuerdo con datos de la CSS: En 2024, el abastecimiento de medicamentos fue de 91%; para 2025, alcanzó 96% y actualmente se mantiene alrededor de 93%.

A pesar de estas cifras, muchos pacientes aseguran que todavía enfrentan dificultades para encontrar sus medicinas.

En medio de los esfuerzos por mejorar el abastecimiento, autoridades del CSS han revelado un nuevo problema: la sustracción o robo de medicamentos dentro del sistema. De acuerdo con el director de la entidad, Dino Mon, el desabastecimiento se debe a estas pérdidas dentro de las instalaciones.

Las denuncias ya han sido presentadas, mientras se realizan investigaciones para determinar responsabilidades, Ante el desabastecimiento, las autoridades han recurrido a compras de emergencia para abastecer las farmacias de policlínicas en el país.

Además, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció compras conjuntas de medicamentos, una estrategia que busca mejorar el acceso y reducir los problemas de distribución.

Las farmacias del Minsa también reciben a miles de personas, tanto aseguradas como no aseguradas, que buscan tratamientos para distintas enfermedades; según el director nacional de medicamentos e insumos del Ministerio de Salud, Eric Conte, tienen entre el 80 y 85% de abastecimiento.

Entre las estrategias planteadas para mejorar el sistema está la receta electrónica, una herramienta que podría ayudar a controlar mejor la distribución de medicamentos y evitar irregularidades.

Las autoridades aseguran que trabajan en nuevas estrategias de compra, control y distribución para mejorar el abastecimiento en el sistema público de salud.

Mientras se buscan soluciones administrativas y financieras, la realidad para muchos panameños sigue siendo la misma: recorrer farmacias, esperar respuestas y confiar en que su medicamento llegue a tiempo.

Porque en materia de salud pública, para miles de pacientes en Panamá, los medicamentos siguen siendo una deuda que persiste.