Entre la necesidad y el peligro, menores siguen expuestos al trabajo infantil

De acuerdo con la legislación laboral panameña y los convenios internacionales suscritos por el país, los menores de 14 años no deben trabajar, mientras que los adolescentes entre los 14 y 17 años solo pueden realizar labores permitidas que no pongan en riesgo su integridad ni interfieran con su educación.

Panamá/Operativos recientes en el vertedero de Cerro Patacón dejaron al descubierto la presencia de menores realizando labores de reciclaje en condiciones peligrosas. Las autoridades reiteraron que este tipo de actividades constituye una de las peores formas de trabajo infantil.

Se trata de operativos realizados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Policía de Niñez y Adolescencia y la Autoridad de Aseo en el vertedero de Cerro Patacón, donde fueron detectados varios menores de entre 12 y 17 años realizando labores de reciclaje en compañía de algunos adultos.

Para las autoridades, el trabajo en el vertedero es considerado una de las peores formas de trabajo infantil debido a la exposición a contaminantes, materiales peligrosos, insectos y maquinaria pesada que ponen en riesgo la vida y la salud de los menores.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, se refirió a la situación y explicó el alcance de las acciones que desarrolla la institución frente a los casos de menores que trabajan.

Nosotros ya llevamos este año arriba de 25 sensibilizaciones y 25 inspecciones en calidad de sacar a ese menor trabajador de la calle. Usualmente son jóvenes que están en los semáforos o, por lo menos, los de Cerro Patacón, que fueron ocho. En las áreas de agricultura se da mucho, pero eso tiene un tema cultural que hay que tener un respeto y un valor por esas familias y saber cómo llevarlos y sensibilizar. Lo más importante de todo esto es que tenemos que tener la mano en el corazón para poder saber que tú tienes un menor que está trabajando, y no porque quiere trabajar, sino porque tiene una necesidad”, dijo la ministra.

Tras la identificación de los menores, equipos técnicos realizaron entrevistas sociales y familiares para conocer el contexto en el que se encontraban y orientar a sus familias sobre las normas vigentes relacionadas con la protección de la niñez.

De acuerdo con la legislación laboral panameña y los convenios internacionales suscritos por el país, los menores de 14 años no deben trabajar, mientras que los adolescentes entre los 14 y 17 años solo pueden realizar labores permitidas que no pongan en riesgo su integridad ni interfieran con su educación.

El director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, confirmó la presencia de menores en el sitio y explicó que la institución continuará colaborando con las autoridades competentes.

En efecto había unos menores trabajando en Cerro Patacón, y esto es consecuencia de que adultos los llevan de forma irresponsable a un lugar que se puede llamar peligroso para un menor de edad. Entonces nosotros vamos a dejar que las autoridades sigan con su trámite correspondiente; nosotros nos dedicamos a trabajar y a mantener el Cerro Patacón como corresponde”, señaló.

Las autoridades indicaron que este tipo de inspecciones continuará realizándose como parte de las acciones de vigilancia para prevenir el trabajo infantil y garantizar que niños, niñas y adolescentes permanezcan en entornos seguros, lejos de actividades que puedan poner en riesgo su desarrollo y bienestar.

En Panamá, los menores trabajan principalmente en actividades como la agricultura, especialmente en cultivos de café, cebolla, melón y fincas aceiteras, así como en ventas ambulantes, comercio al por menor, pesca y servicio doméstico. Aunque la ley permite trabajar a partir de los 14 años con restricciones, muchos menores continúan expuestos a situaciones de explotación y a labores peligrosas, sobre todo en zonas rurales y sectores urbanos vulnerables.

Con información de Hellen Concepción.