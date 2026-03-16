Economía panameña crece impulsada por la logística, mientras agro y Zona Libre caen

Panamá/La economía panameña mantuvo su dinamismo durante 2025, aunque no todos los sectores avanzaron al mismo ritmo. Las cifras oficiales muestran un crecimiento general impulsado por actividades vinculadas a la logística y los servicios, mientras áreas tradicionales como el agro y las reexportaciones registraron retrocesos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), “la economía panameña registró un crecimiento de 4.4 % en 2025”, con un Producto Interno Bruto que alcanzó $84,752.9 millones, lo que representó un incremento de $3,533.3 millones en comparación con el año anterior.

El principal motor de ese crecimiento fue el sector transporte. En ese sentido, el informe señala que “este resultado estuvo impulsado principalmente por el sector transporte, que registró un crecimiento de 14.5 %”, con un desempeño destacado del canal de Panamá, cuyos ingresos por peajes “aumentaron 22.0 %”. A este dinamismo se sumaron el movimiento portuario y el aumento del transporte aéreo y terrestre de pasajeros.

Otros sectores también aportaron al crecimiento económico del país, como “el comercio que creció 3.6%; la construcción, 2.7%; y la intermediación financiera registró un incremento de 5.2 %”, reflejando el peso que tienen las actividades de servicios en la estructura económica nacional.

Sin embargo, el crecimiento no fue uniforme. Algunos sectores mostraron retrocesos que evidencian desafíos estructurales para la economía panameña. Entre ellos destacan las actividades primarias y el comercio de reexportación. El informe reconoce “la disminución de 1.7 % en las actividades agropecuarias y pesqueras”, así como “la caída de 10.4 % en las reexportaciones de la Zona Libre de Colón”.

"Si bien algunos sectores enfrentaron desafíos como la disminución de 1.7% en las actividades agropecuarias y pesqueras, así como la caída de 10.4% en las reexportaciones de la Zona Libre de Colón el balance general muestra una economía que mantuvo su dinamismo, apoyada en áreas estratégicas como la logística, el comercio y los servicios", se lee en el comunicado.

El contraste entre sectores refleja una economía que continúa creciendo, pero cada vez más apoyada en áreas estratégicas vinculadas a la logística, el comercio y los servicios. Mientras el Canal, el transporte y la actividad financiera impulsan el dinamismo económico, sectores tradicionales como el agro y la actividad comercial de reexportación enfrentan un escenario más complejo.

En términos nominales, el Producto Interno Bruto se ubicó en $90,462.6 millones, equivalente a un crecimiento de 4.6 % con respecto al año anterior, confirmando el avance general de la economía panameña durante el último año.