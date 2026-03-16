Colapso de puente en Capira deja a siete corregimientos con acceso limitado

Aunque el hecho no dejó víctimas fatales, el puente representaba una vía clave para la movilidad.

El colapso de un puente ocurrido el fin de semana en el sector de Villa Carmen, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, mantiene en alerta a residentes y productores de la zona, quienes advierten sobre las dificultades de acceso tras la caída de esta estructura con más de un siglo de antigüedad.

El incidente se registró en momentos en que aumenta el flujo vehicular durante los fines de semana. Aunque el hecho no dejó víctimas fatales, el puente representaba una vía clave para la movilidad de al menos siete corregimientos del área.

De acuerdo con Romel Bravo, residente de Villa Carmen, estas comunidades dependen de este paso para movilizar diariamente productos agrícolas hacia otros puntos de la región.

“Siete corregimientos dependen de este puente y son áreas productoras que sacan su producción todos los días. Ahora solo queda un acceso por otro puente, pero ese puente no tiene mucha capacidad y las calles tampoco están en buen estado”, expresó.

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Ante la situación, los residentes utilizan una ruta alterna que ya había sido empleada anteriormente; sin embargo, existe preocupación de que el paso constante de vehículos pesados pueda comprometer también la estabilidad de esa estructura.

Mientras se espera una respuesta de las autoridades, personal de la junta comunal ha colocado barreras de seguridad en el área para evitar que vehículos intenten cruzar por el puente colapsado.

Los moradores esperan que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) evalúe la situación y establezca soluciones que permitan restablecer el tránsito y garantizar la conexión de las comunidades afectadas.