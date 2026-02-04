Diputada Prado denuncia opacidad en el aumento del presupuesto de la Asamblea

Prado, quien también es miembro de la Comisión de Presupuesto, fundamentó su denuncia tras analizar un informe técnico sobre los movimientos de partidas aprobados.

Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional fue escenario de duros cuestionamientos durante el periodo de incidencias, cuando la jefa de la bancada Vamos, Janine Prado, denunció la falta de registros claros que sustenten el drástico incremento presupuestario del Legislativo para el año 2025.

La diputada alertó que el presupuesto de la institución saltó de $95.7 millones de dólares a $160.5 millones de dólares, lo que representa un aumento aproximado de $60 millones de dólares, cuya figura legal de traspaso es, hasta el momento, un misterio administrativo.

Prado, quien también es miembro de la Comisión de Presupuesto, fundamentó su denuncia tras analizar un informe técnico sobre los movimientos de partidas aprobados. Según la diputada, tras solicitar información detallada, recibió un desglose que incluye traslados aprobados, rechazados, suspendidos e incluso aquellos ejecutados por la vía del silencio administrativo.

Este último mecanismo, que permite la aprobación automática de fondos si la comisión no los tramita en un plazo de 30 días, parecía ser la explicación lógica para un aumento de tal magnitud; sin embargo, el informe oficial revela que tampoco existen registros de traslados para la Asamblea Nacional bajo esa figura.

La situación ha generado una profunda alarma, ya que el reporte de la propia Comisión no muestra la ruta oficial de esos $60 millones adicionales.

La diputada Prado fue enfática al señalar que las preguntas sobre quiénes participaron o autorizaron estos movimientos son inevitables y legítimas, especialmente cuando se exige transparencia en el uso de los fondos públicos.

"¿Cómo se hicieron estos traslados? ¿Y bajo qué figura legal?" es la interrogante que Prado ha puesto sobre la mesa, cuestionando la validez de un presupuesto que parece haber crecido al margen de los controles legislativos habituales.

Con información de Meredith Serracín