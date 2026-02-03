Vamos desvincula al diputado Carlos Saldaña por respaldar designación de Omar Castillo como subcontralor

Por su parte, el diputado confirmó haber sido notificado de su desvinculación y sostuvo que su voto a favor del subcontralor fue “una decisión técnica, responsable y coherente con mi rol constitucional como diputado” .

Ciudad de Panamá/La coalición Vamos emitió un comunicado en el que anuncia la desvinculación del diputado Carlos Saldaña, tras fijar su posición frente a la reciente designación de Omar Virgilio Castillo como subcontralor de la República.

En el documento, Vamos reiteró su compromiso con el país de combatir la corrupción, defender la independencia entre los órganos del Estado y exigir solvencia moral, carácter y credibilidad en los cargos de control.

En ese contexto, señaló que la candidatura respaldada por el diputado Saldaña fue impulsada por la bancada oficialista del partido Realizando Metas y ha sido objeto de cuestionamientos públicos relevantes, relacionados con la trayectoria del designado, su vinculación con el aparato estatal asociado a casos de corrupción y antecedentes que, según el comunicado, afectan la confianza ciudadana para ejercer funciones de control fiscal.

El pronunciamiento también hace referencia a señalamientos públicos sobre el proceso de evaluación y votación de la designación, indicando que habría afectado estándares democráticos y que existirían posibles vicios de constitucionalidad derivados de lo ocurrido en la Comisión de Credenciales, lo que, a juicio de la coalición, incrementa la preocupación sobre la legitimidad de la decisión adoptada.

Para la coalición Vamos, "respaldar una designación que no cumpla con los estándares de independencia, carácter y solvencia moral exigibles para un cargo de control fiscal es incompatible" con sus principios y con el rol fiscalizador que afirma estar llamada a ejercer.

Como consecuencia de estos hechos, el comunicado informa que, tras la suspensión de Saldaña de la bancada independiente Vamos, la Junta Directiva Provisional de la coalición resolvió su desvinculación como miembro, en cumplimiento de sus estatutos. Además, la jefatura de la bancada notificó formalmente a la secretaría general de la Asamblea Nacional su remoción de dicha bancada.

El documento subyraya que Vamos no respaldará decisiones que contradigan el mandato ciudadano de combatir la corrupción y de defender la independencia de los órganos de control, enfatizando que frente a la corrupción.

Por su parte, el diputado confirmó haber sido notificado de su desvinculación y sostuvo que su voto a favor del subcontralor fue “una decisión técnica, responsable y coherente con mi rol constitucional como diputado”.

Saldaña precisó que la curul que ocupa es independiente y pertenece a los ciudadanos del circuito 4-1 que lo eligieron, y afirmó que “ninguna presión política ni disputa interna condicionará mi trabajo legislativo”. Además, aseguró que continuará ejerciendo sus funciones en la Asamblea Nacional con plena libertad de criterio, responsabilidad y compromiso con el interés público.

