Omar Castillo Rodríguez, elegido como subcontralor de la República

Ciudad de Panamá/Omar Castillo Rodríguez es elegido como subcontralor de la República por el Pleno de la Asamblea Nacional con 46 votos a favor y 16 abstenciones, en votación realizada la tarde de este miércoles 28 de enero.

Omar Castillo había sido postulado por la diputada Dana Castañeda para el puesto de subcontralor. Fueron 21 personas las que se postularon, que presentaron su hoja de vida para este cargo dentro del periodo 2025-2030.

Omar Castillo Rodríguez reemplaza a Eli Felipe Cabezas, quien presentó su renuncia.

Castillo Rodríguez deberá asistir al actual contralor Eduardo Flores.

Con información de Jessica Román