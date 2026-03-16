Policentro de San Isidro atiende a más de 5 mil pacientes desde su inauguración

Las autoridades señalaron que el funcionamiento del policentro ha tenido un impacto positivo en el acceso a la atención médica en el distrito.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud informó que el Policentro de Salud de San Isidro, ubicado en el distrito de San Miguelito, ha brindado atención a 5,741 pacientes desde su inauguración, entre el 24 de febrero y el 15 de marzo de este año.

El director regional de Salud en San Miguelito, Algis Torres, explicó que estas cifras evidencian la alta demanda de servicios médicos por parte de los residentes del distrito y comunidades cercanas.

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De acuerdo con estadísticas de la coordinación de registro y estadísticas de la regional de salud, el área de urgencias ha atendido a 1,418 pacientes, quienes recibieron asistencia por parte del personal de enfermería. Asimismo, 3,649 personas fueron evaluadas en consultas de medicina general.

En cuanto a la atención odontológica, Torres destacó que, tras la reapertura de este servicio el pasado 4 de marzo, un total de 674 pacientes han recibido tratamiento, lo que ha permitido ampliar la cobertura de salud bucal para la población de San Miguelito.

Las autoridades señalaron que el funcionamiento del policentro ha tenido un impacto positivo en el acceso a la atención médica en el distrito, además de contribuir a reducir la carga de pacientes en otros centros de salud de la zona.

El Ministerio de Salud reiteró a la población la importancia de acudir de manera oportuna a los controles médicos, mantener actualizado el esquema de vacunación y reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos. También instó a utilizar de forma responsable los servicios de urgencias, reservándolos para situaciones que realmente lo requieran.