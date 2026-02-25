Policentro de San Isidro proyecta apertura de odontología y especialidades el próximo mes

Además de odontología, se planea habilitar la consulta externa de medicina general y especialidades como ginecología, trabajo social y psicología.

San Miguelito, Panamá/El Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, ya brinda atención médica en los servicios de urgencias, laboratorio y farmacia, según confirmó la directora médica encargada, Yahaira Ramos Bernal.

La funcionaria de salud informó que desde el mediodía del día de inauguración se inició la atención de pacientes, con una afluencia que se ha mantenido durante todos los turnos, incluyendo la madrugada.

En cuanto a la capacidad de atención, el policentro ha atendido de alrededor de 18 a 20 pacientes por turno, distribuidos en horarios que van desde las 12 del día hasta la medianoche.

La directora médica precisó que la cantidad exacta de personas que puede recibir el centro no está definida, ya que depende de la demanda que llegue al área de urgencias para su manejo correspondiente.

Proyección de servicios especializados y odontología

De manera progresiva, el policentro incorporará el resto de las especialidades disponibles en sus instalaciones. La odontología está prevista para iniciar la próxima semana, con ocho consultorios que requieren personal asignado para la atención al público. Este servicio representa uno de los primeros pasos hacia la operación completa del centro de salud.

Además de odontología, se planea habilitar la consulta externa de medicina general y especialidades como ginecología, trabajo social y psicología. Aunque no hay una lista exactamente definida de todos los servicios que se abrirán paulatinamente, la proyección es que dentro de un mes el policentro pueda contar con varias especialidades en funcionamiento y la mayoría de sus áreas operativas.

La directora Ramos Bernal explicó que establecer fechas específicas resulta complejo, ya que el término "paulatinamente" implica un periodo de tiempo que aún no está establecido con precisión. Sin embargo, la meta es que en aproximadamente 30 días el Policentro de San Isidro esté operando con la mayor parte de sus servicios habilitados.

Para sostener esta expansión, se prevé el nombramiento de más médicos y personal de salud en todas las áreas, conforme se vayan abriendo nuevos servicios. Por ahora, el equipo actual cubre urgencias, laboratorio y farmacia