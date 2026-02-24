Inicia la atención en el Policentro de San Isidro con servicios de urgencias, farmacia y laboratorio

El director regional de Salud de San Miguelito, el doctor Algis Torres, informó en entrevista con TVN Noticias que, una vez concluido el acto inaugural programado para horas de la mañana, el centro iniciará operaciones con servicios esenciales activos las 24 horas del día.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 250 mil residentes del distrito de San Miguelito se prevé que se beneficien con la puesta en marcha del policentro de San Isidro, una obra esperada durante años por la comunidad y que comenzará a brindar atención médica de forma inmediata luego de su inauguración este martes 24 de febrero.

El director regional de Salud de San Miguelito, el doctor Algis Torres, informó en entrevista con TVN Noticias que, una vez concluido el acto inaugural programado para horas de la mañana, el centro iniciará operaciones con servicios esenciales activos las 24 horas del día. Según explicó el funcionario, en la fase inicial estarán habilitados el cuarto de urgencias, farmacia y laboratorio clínico, mientras que de manera progresiva se incorporarán otras especialidades médicas.

“Enseguida comienza la atención aquí en el policentro de San Isidro con el cuarto de urgencia, farmacia y laboratorio. 24/7 vamos a estar y posteriormente estarán siendo abiertos los otros servicios”, precisó Torres. El policentro contempla ampliar su cartera de servicios en las próximas semanas. Entre las especialidades anunciadas figuran dermatología, pediatría, ginecología y medicina general, además de atención odontológica en horario nocturno.

El director regional destacó que el centro contará con sistemas de control prenatal y consultas médicas en turnos extendidos, lo que permitirá a los pacientes acudir incluso en horas de la noche. En materia de emergencias, el policentro dispone inicialmente de dos ambulancias, una para adultos y otra pediátrica, que permanecerán asignadas de forma permanente al área de urgencias.

Seguridad y cobertura

Torres también confirmó que el centro contará con presencia policial continua para reforzar la seguridad de pacientes y personal médico. Incluso, el policentro dispone de un área de celdas para la custodia de detenidos que requieran atención médica.

Las autoridades subrayaron que esta instalación será el primer centro de salud de San Miguelito con atención ininterrumpida las 24 horas, los siete días de la semana. Actualmente, otros centros de la zona operan hasta las 11:00 p. m. Además de atender a la población local, el policentro servirá como punto de apoyo para residentes de Panamá Norte, área que, según las autoridades, carece de servicios de salud nocturnos.

La obra representa una inversión superior a 35 millones de dólares y busca fortalecer la red pública de salud en uno de los distritos con mayor densidad poblacional del país.

Con información de Heady Leane Morán