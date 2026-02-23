Incendio de herbazales arrasa 150 hectáreas en Penonomé y obliga a familias a evacuar

Moradores del sector manifestaron su preocupación, señalando que estos incendios se repiten cada año sin que hasta el momento se haya logrado identificar ni sancionar a los responsables.

Penonomé, Coclé/Residentes de la barriada Paseo del Río, en el distrito de Penonomé, denunciaron nuevamente la quema de herbazales que consumió aproximadamente 150 hectáreas, generando una densa nube de humo y llamas que obligó a varias familias a evacuar sus viviendas.

El siniestro fue controlado tras más de 12 horas de intensas labores por parte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, cuyos equipos trabajaron para evitar que el fuego se propagara hacia las residencias cercanas. Durante la emergencia, múltiples animales de corral estuvieron en riesgo debido a la rápida expansión de las llamas.

Moradores del sector manifestaron su preocupación, señalando que estos incendios se repiten cada año sin que hasta el momento se haya logrado identificar ni sancionar a los responsables. Ante esta situación, exigieron a las autoridades iniciar investigaciones formales e intensificar la vigilancia en el área para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.

“Muchos vecinos que tienen niños con temas asmáticos y personas mayores dejaron sus casas y se fueron donde otros familiares, pero los que no tenemos a nadie aquí, ¿qué hacemos? Yo tuve que salir a las 3:00 a.m. y estacionar el carro afuera, y es muy preocupante porque si hay alguien en su casa que no puede salir, ¿cómo hace?”, expresó Lidia Soriano, residente de Paseo del Río.

Los afectados reiteraron el llamado a las autoridades locales para que se adopten medidas preventivas y se establezcan sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables de provocar estos incendios, que cada año ponen en peligro la salud y la seguridad de la comunidad.

Con información de Nathali Reyes