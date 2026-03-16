Béisbol Mayor 2026 | Conoce a los líderes en promedio de bateo del campeonato nacional

Sintoniza el partido Colón vs Los Santos, el martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 ya comienza a mostrar a los bateadores más productivos del torneo. Tras las primeras jornadas, varios peloteros destacan con sólidos promedios de bateo, liderando el apartado ofensivo y convirtiéndose en piezas claves para sus equipos.

En lo más alto de la lista aparece Johan Camargo, de Panamá Oeste, quien domina el ranking con un impresionante promedio de bateo de .750. El experimentado pelotero suma 9 imparables en 12 turnos al bate, un rendimiento que lo posiciona como uno de los bateadores más encendidos en el arranque del campeonato.

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En la segunda posición se ubica Robert Mullen, de Panamá Metro, con .600 de promedio, luego de conectar 3 hits en 5 turnos. Muy cerca se encuentra Omar Ortega, representante de Colón, quien registra .571, producto de 4 imparables en 7 visitas al plato.

El cuarto lugar también pertenece a Panamá Metro, gracias a Luis Rivera, quien mantiene un sólido .556 de promedio, tras conectar 5 hits en 9 turnos. Mientras tanto, Jesús Delgado, de Panamá Este, completa el Top 5 de los mejores bateadores con .545, acumulando 6 imparables en 11 turnos.

La lista continúa con Jean Ho, de Herrera, y Keith Hernández, de Panamá Metro, ambos con .500 de promedio tras conectar 5 hits en 10 turnos cada uno. A ellos se suma Jhony Santos, de Chiriquí, quien también registra .500, con 6 imparables en 12 turnos al bate.

Entre los diez mejores bateadores del torneo aparecen igualmente Benjamin Bailey, de Panamá Oeste, y Carlos Mosquera, de Darién, quienes comparten un promedio de .462, tras conectar 6 hits en 13 turnos cada uno.

Estos números reflejan el buen momento ofensivo que atraviesan varios jugadores en el inicio del béisbol mayor panameño, un torneo que cada temporada reúne a los mejores talentos del país y que mantiene una intensa lucha entre provincias.

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Próxima jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026

La cuarta jornada del campeonato se disputará el martes 17 de marzo, con seis partidos programados en diferentes estadios del país:

Colón vs Los Santos – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández (7:00 p.m.) – Transmite TVMAX

– Estadio (7:00 p.m.) – Coclé vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron (7:00 p.m.)

– Estadio (7:00 p.m.) Panamá Este vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín (7:00 p.m.)

– Estadio (7:00 p.m.) Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses (7:00 p.m.)

– Estadio (7:00 p.m.) Panamá Metro vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos (7:00 p.m.)

– Estadio (7:00 p.m.) Darién vs Herrera – Estadio Claudio Nieto (7:00 p.m.)

Con varios bateadores encendidos y equipos buscando posicionarse en la tabla, la próxima jornada promete mantener la intensidad del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, uno de los torneos deportivos más seguidos por la afición panameña.

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