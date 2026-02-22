El hallazgo de El Caño: un legado simbólico y ceremonial

El Caño, Cocle/Los recientes hallazgos arqueológicos en El Caño, ubicado en la provincia de Coclé, han arrojado nuevos datos sobre las prácticas funerarias de las civilizaciones precolombinas de Panamá. Según la arqueóloga Julia Mayo, los objetos de oro encontrados en las tumbas no representan solo riqueza material, sino un valor ritual significativo.

Mayo explica que estos elementos fueron seleccionados por su durabilidad y por el mensaje simbólico grabado en su iconografía, lo que refleja una sociedad organizada y con creencias espirituales profundas. “Los enterramientos, que corresponden a un linaje de alto estatus social, destacan la complejidad de los rituales funerarios de la época y confirman la importancia del sitio como centro ceremonial para los pueblos ancestrales”, explica la arqueóloga.

Las tumbas descubiertas, como la Tumba 3 y la emblemática T9, no solo contienen los restos de individuos, sino de linajes completos. Mayo resalta que estos enterramientos no se refieren a una sola persona, sino a figuras importantes dentro de una sociedad simbólica, donde cada objeto y diseño tenía un mensaje colectivo.

Según la arqueóloga, los artefactos de oro encontrados no representan solo riqueza material, sino una forma de comunicación espiritual. "El oro tiene un valor ritual, un mensaje grabado en su iconografía que trasciende la riqueza material", explica Mayo. Además, resalta que la elección del oro como material refleja el deseo de que estos rituales funerarios perduren a lo largo del tiempo, llevando un mensaje significativo para las generaciones futuras.

Aunque se esperan los resultados de las pruebas de datación por carbono 14, los especialistas estiman que el uso del cementerio de El Caño abarcó entre los años 750 y 1000 d.C.

Mayo concluye que lo encontrado en El Caño no es solo un vestigio material, sino un testimonio de la herencia ancestral de Panamá, un legado que sigue vivo hoy en día.

Con información de Nathali Reyes.