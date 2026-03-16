Ampyme acerca financiamiento y capacitación a microempresarios chiricanos

El director de Ampyme, Raúl Fernández, explicó que este tipo de actividades buscan conectar a los emprendedores con herramientas y programas del Estado para impulsar sus negocios.

David, Chiriquí/Pequeños comerciantes, emprendedores y productores participaron en una feria de servicios financieros organizada por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), una iniciativa que busca impulsar el crecimiento de los negocios emergentes y fortalecer la economía de quienes dependen de la microempresa para generar ingresos.

Durante la actividad, decenas de emprendedores compartieron sus experiencias y aspiraciones, al tiempo que exploraban oportunidades de capacitación, asesoría y acceso a financiamiento para desarrollar o ampliar sus proyectos.

Una de las participantes explicó que su negocio está enfocado en el sector alimentario y busca apoyar a otras empresas del área. “Tengo una empresa consultora llamada Food Mentor y atendemos a toda la industria de alimentos brindándole capacitaciones y demás servicios adicionales”, comentó.

Otros emprendedores llegaron con la esperanza de obtener apoyo para iniciar o fortalecer sus iniciativas productivas. Uno de ellos señaló que su meta es desarrollar un proyecto agrícola. “Yo quiero poner mi propio taller de ebanistería. Quiero ver si un pequeño siembro, subir el siembro de plátano, yuca y todo lo demás para ver si me apoyan”, expresó.

El director de Ampyme, Raúl Fernández, explicó que este tipo de actividades buscan conectar a los emprendedores con herramientas y programas del Estado para impulsar sus negocios. “Este es un servicio financiero de Ampyme y un espacio del emprendedor para que ese chen chen real llegue al microempresario panameño y pueda desarrollar su actividad comercial”, afirmó.

El funcionario indicó que, además de financiamiento, los participantes reciben asesoría y acompañamiento para consolidar sus proyectos. “Desde asesoría, sistema integrado de trámites con más de ocho instituciones del Estado, hasta la formación de cada uno de nuestros líderes de desarrollo empresarial, capacitaciones y espacio de desarrollo digital”, detalló.

Según Ampyme, la feria despertó especial interés en dos actividades económicas. Fernández explicó que “lo que más hemos visto son dos actividades económicas, agricultura y comercio al por menor, con más de 150 registros de emprendedores” durante la jornada.

Estos programas buscan facilitar créditos que permitan iniciar nuevas iniciativas o fortalecer las existentes. La meta es que más panameños puedan consolidar sus negocios y generar empleo en sus comunidades, impulsando así el desarrollo de la micro y pequeña empresa en el país.

Con información de Demetrio Ábrego.