Productores de cebolla afectados por crecida del río Grande en Coclé aún desconocen cuántas hectáreas se dañaron

Natá, Coclé/La crecida repentina del río Grande mantiene en vilo a los productores de cebolla en la provincia de Coclé, luego de que extensas áreas de cultivo quedaran inundadas en la comunidad de El Caño, en el distrito de Natá.

Debido a las condiciones climáticas adversas, las entidades agropecuarias aún no han podido ingresar a las zonas afectadas para verificar con precisión cuántas hectáreas resultaron dañadas, lo que incrementa la incertidumbre entre los productores. La preocupación es palpable en el área, donde las parcelas permanecen anegadas y los daños se extienden a otros cultivos cercanos.

“Está totalmente inundada y acá, más afuera, hay otros productores que también están afectados. Esperamos que el tiempo cambie y, si no, ya damos por perdido todo el cultivo”, expresó uno de los productores, reflejando la angustia que se vive en el sector.

Aunque ayer en horas de la tarde se registró la crecida de gran magnitud del río, instituciones como el Instituto de Seguro Agropecuario lograron ingresar a la zona; sin embargo, no pudieron realizar la labor de verificación de manera efectiva, debido a que gran parte de las parcelas continúan inundadas.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunció que el lunes espera poder realizar un inventario para determinar la cantidad de afectaciones provocadas por la crecida del río Grande, que ha inundado la gran mayoría de las plantaciones de cebolla en esta zona del distrito de Natá.

Mientras las aguas no descienden y se concreta la evaluación oficial, los productores mantienen la esperanza de una mejora en el clima, conscientes de que cada hora que pasa incrementa el riesgo de perder por completo sus cosechas.