Unicef expresa preocupación pide acciones urgentes al Estado por denuncias en albergue de la Senniaf en Tocumen

El Ministerio de Desarrollo Social convocó sesión extraordinaria para este lunes ante las denuncias hechas por la diputada Alexandra Brenes.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestó su profunda preocupación por la seguridad, el bienestar y la dignidad de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado panameño, tras las denuncias por presunto maltrato, abuso y negligencia en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, tutelado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

En un comunicado oficial, UNICEF hizo un llamado urgente al Estado panameño para que las instituciones competentes adopten medidas inmediatas que garanticen el interés superior del niño, el derecho al cuidado y la protección integral de los menores que se encuentran sin cuidado parental y bajo medidas de protección estatal.

La organización internacional exhortó a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a actuar con celeridad, equidad y justicia, en una coordinación armónica, con el objetivo de restaurar y preservar los derechos de la niñez y adolescencia afectada por estos hechos.

UNICEF cuestiona el modelo de albergues y pide fortalecer alternativas familiares

UNICEF reiteró que, de acuerdo con la evidencia internacional, los albergues no constituyen entornos idóneos para el desarrollo integral de la infancia, por lo que instó a Panamá a avanzar en el fortalecimiento de medidas alternativas de protección basadas en la familia.

En ese sentido, subrayó la necesidad urgente de asignar mayores recursos a la SENNIAF, a fin de ampliar a nivel nacional el programa de familias acogentes, así como garantizar la financiación, supervisión y seguimiento adecuados de todas las medidas de protección, desde la prevención hasta la atención y la reunificación familiar.

Apoyo a la reforma del sistema de protección infantil

El organismo internacional reconoció que Panamá ha logrado avances significativos en la reforma del sistema de protección infantil, pero advirtió que aún se requieren mayores recursos y capacidades institucionales para asegurar entornos seguros, estables y afectivos para cada niño y niña que necesita protección especial.

UNICEF reiteró su compromiso de continuar apoyando al país en el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el respeto pleno de los derechos de la niñez más vulnerable

Diputada Brenes denuncia presunto abuso contra menores

El pasado viernes, la diputada independiente por la bancada Vamos, Alexandra Brenes se presentó ante la Procuraduría General de la Nación para interponer una denuncia por la supuesta comisión de los delitos de abuso sexual y maltrato al menor ocurridos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, después de haber realizado una inspección este jueves en compañía de otros integrantes de la Comisión de la Mujer.

Brenes presentó la denuncia contra la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funciones públicas. Junto a la diputada estuvo el exjefe de prevención del Senniaf, César Pérez, como testigo clave de los hechos denunciados.

De acuerdo con la diputada, Pérez habría reportado los hechos por medio de correos a los distintos cargos del Senniaf, y como consecuencia fue desvinculado de su cargo aduciendo 'falta de confianza'.