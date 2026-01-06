Diputados de Vamos son notificados por inicio de auditorías de la Contraloría

Precisó que hasta el momento solo se han ejecutado 10 mil dólares, destinados a capacitaciones realizadas en el distrito de San Miguelito, y que el informe presentado ante el Tribunal Electoral corresponde exclusivamente a ese monto.

Ciudad de Panamá/Varios despachos de diputados, principalmente de la bancada independiente Vamos, recibieron notificaciones de la Contraloría General de la República en las que se les informa sobre el inicio de auditorías al subsidio postelectoral correspondiente a aquellos diputados que han hecho uso de estos recursos.

La diputada Alexandra Brenes confirmó que su despacho recibió la comunicación oficial y explicó que ya se había notificado previamente al Tribunal Electoral, entidad que —según indicó— remitió a la Contraloría el informe de auditoría del subsidio postelectoral, así como la fecha en la que los funcionarios realizarán la diligencia para obtener el informe original, requisito necesario para completar el proceso de fiscalización.

Brenes señaló que su informe sobre el uso del subsidio postelectoral recibió el visto bueno del Tribunal Electoral el pasado 19 de diciembre, y manifestó estar de acuerdo con que se continúen realizando auditorías, siempre que estas se desarrollen dentro del marco institucional y sin que se utilicen como mecanismos de "presión política".

La diputada indicó que desconoce si existe alguna situación particular entre el contralor Anel Flores y la bancada Vamos, pero enfatizó que los procesos de fiscalización deben respetar la separación de poderes y no aplicarse de manera selectiva, es decir, que los controles se ejerzan de forma equitativa sobre todos los actores sujetos a auditoría.

En el caso específico de Brenes, detalló que recibió un subsidio postelectoral cercano al millón de dólares, de los cuales 700 mil dólares fueron donados a la Senacyt, como parte de los compromisos asumidos por varios diputados de la bancada Vamos. El monto restante, inferior a 300 mil dólares, no ha sido utilizado en su totalidad.

Precisó que hasta el momento solo se han ejecutado 10 mil dólares, destinados a capacitaciones realizadas en el distrito de San Miguelito, y que el informe presentado ante el Tribunal Electoral corresponde exclusivamente a ese monto.

Información de Meredith Serracín

