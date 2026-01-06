Ciudad de Panamá/Durante la semana epidemiológica 52 de 2025 se mantuvo la circulación activa de diversos virus respiratorios en el país, entre ellos: influenza, virus sincitial respiratorio (VSR), parainfluenza, SARS-CoV-2 (COVID-19), metaneumovirus y rinovirus, siendo la influenza y el VSR los de mayor frecuencia, según informó el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología.

Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, reiteró a la población la importancia de reforzar las medidas de autocuidado ante este escenario epidemiológico durante la última semana de diciembre.