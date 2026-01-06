Familiares buscan a Enrique Ramos, desaparecido en Arraiján

Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto gris, una franela color chocolate y una gorra negra.

La preocupación crece entre los familiares de Enrique Javier Ramos, de 63 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 2 de enero, luego de ser visto por última vez en la residencia de su hija, ubicada en la barriada Lluvia de Oro, casa número 3, en Nuevo Chorrillo, distrito de Arraiján.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el señor Ramos se encontraba alrededor de las 2:00 de la tarde en el portal de la vivienda mientras su hija se bañaba. Minutos después, al salir, ya no se encontraba en el lugar, y hasta el momento no se tiene conocimiento de su paradero.

Una de sus hijas relató que su padre decidió quedarse fuera de la casa mientras los demás ingresaban.

“En ese momento mi hermana entra a bañarse y le dice: ¿te quedas acá o entramos?, y él respondió que se quedaba afuera. Luego mi hermana entró a bañarse y cuando salió, mi papá ya no estaba en la casa y desde ahí está desaparecido y no hemos sabido nada de él”, manifestó.

Los familiares indicaron que Enrique Javier Ramos presenta episodios de desorientación, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto gris, una franela color chocolate y una gorra negra.

Un vecino de la barriada Lluvia de Oro aseguró haberlo visto el mismo viernes por la tarde, cerca de una tienda ubicada en la entrada del sector, lo que refuerza la esperanza de que pudiera encontrarse aún en el área.

Los familiares han iniciado una intensa búsqueda por distintos puntos de Arraiján y han distribuido volantes, sin obtener resultados positivos hasta ahora.

Con información de Yiniva Caballero.