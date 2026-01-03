Fiscalía realiza diligencia en Municipio Arraiján tras denuncia de ministra de Gobierno por cierre de Casas de Paz

La polémica por este tema inició el martes 30 de diciembre en el Concejo Municipal de Arraiján cuando representantes de ese municipio indicaron que se les informó que los jueces de paz dejarían de estar bajo la tutela municipal, pese a que las Casas de Paz en Arraiján operan en locales alquilados por el municipio.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste mantiene en desarrollo diversas diligencias de investigación relacionadas con hechos denunciados por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba.

De acuerdo con información oficial, las investigaciones iniciaron el 31 de diciembre de 2025 y continuaron este sábado, 3 de enero, período durante el cual se han llevado a cabo inspecciones en varias instalaciones municipales, entre ellas el Municipio de Arraiján, el Concejo Municipal y las Casas de Paz, así como en otros locales vinculados a la administración distrital.

La polémica por este tema inició el martes 30 de diciembre en el Concejo Municipal de Arraiján cuando representantes de ese municipio indicaron que se les informó que los jueces de paz dejarían de estar bajo la tutela municipal, pese a que las Casas de Paz en Arraiján operan en locales alquilados por el municipio. De acuerdo con lo expuesto, al consultar sobre la posibilidad de reembolsos por alquileres y servicios ya pagados, la respuesta fue negativa, dado que el Ministerio de Gobierno realizará sus propias contrataciones sin asumir compromisos previos.

Producto de esta situación, se pudo conocer que la entidad prescindió de los servicios de los locales a partir de las 12:00 a.m. del 31 de diciembre, lo que ha sido calificado como un escenario urgente y preocupante.

Dados los hechos, la ministra de Gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la forma "arbitraria" que operó la institución municipal.

Montalvo detalló que, sin explicación clara, se retiraron expedientes de las Casas de Paz sin que los jueces mantuvieran la custodia, a pesar de que días antes se había sostenido una reunión en la que se explicó que la transición debía realizarse de forma ordenada.

