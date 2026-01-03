¡Sí va! La rosca de Reyes más grande de Panamá se realizará este 6 de enero en Santiago

La rosca de Reyes más grande de Panamá sí se realizará este 6 de enero, confirmaron sus organizadores, quienes invitaron a la población a participar de esta tradicional celebración que tendrá lugar en un parque del distrito de Santiago, con el objetivo de reunir a la mayor cantidad de personas posibles.

El evento, que combina gastronomía, cultura y tradición, busca no solo compartir una gigantesca rosca de pan, sino también ofrecer actividades culturales y familiares en el marco de la celebración del Día de Reyes.

De acuerdo con la organización, este proyecto nació hace 21 años como un sueño comunitario que ha crecido de manera sostenida. Para este 2026, la rosca alcanzará los 850 metros de longitud, con proyección a seguir aumentando su tamaño en futuras ediciones, dependiendo del respaldo de la población y de los patrocinadores.

Desde hace más de dos décadas, la construcción de esta rosca gigante de Reyes se ha convertido en un evento esperado por familias de distintas provincias, que acuden a Santiago para disfrutar de una celebración diferente y fortalecer el sentido de comunidad.

Los organizadores reiteraron el llamado a asistir de forma cívica y ordenada, destacando que la actividad representa un espacio de convivencia, tradición y alegría para grandes y chicos.

Una tradición compartida en distintos países

La Rosca de Reyes es una tradición profundamente arraigada en varios países de América Latina y Europa, especialmente en España, México, Puerto Rico, Colombia y Panamá, donde se celebra cada 6 de enero en conmemoración de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús.

En España, el tradicional Roscón de Reyes suele rellenarse con nata, crema o trufa, y contiene una figura y un haba. Quien encuentra la figura es “coronado”, mientras que quien halla el haba debe pagar el roscón.

En México, la Rosca de Reyes es una de las celebraciones más populares del calendario cultural. La tradición incluye esconder pequeñas figuras del Niño Jesús dentro del pan; quienes las encuentran deben organizar los tamales el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. En ese país también se elaboran roscas gigantes en plazas públicas, algunas de varios kilómetros de longitud.

En Puerto Rico, la rosca se combina con celebraciones religiosas y comunitarias, mientras que en Colombia y otros países de la región se mantiene como un símbolo de unión familiar y fe cristiana.