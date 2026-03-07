Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos suspenderá cirugías de urgencia durante dos sábados por trabajos técnicos

Panamá/Quienes acuden habitualmente al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en el sector de la 24 de Diciembre, deberán tomar previsiones durante dos fines de semana de marzo.

Y es que, la Caja de Seguro Social anunció que este centro hospitalario suspendió temporalmente las cirugías de urgencia este sábados 7 entre la 1:00 de la madrugada y las 10:00 a.m. Mientras que, el próximo 14 de marzo hará lo propio.

La medida responde a trabajos programados de reemplazo de válvulas en las plantas de agua fría del hospital, labores necesarias para mantener en funcionamiento los sistemas que permiten la adecuada climatización de áreas sensibles del centro médico.

Desde la institución explicaron que para realizar estas labores será necesario detener el sistema de climatización, lo que impactará de manera temporal algunas áreas del hospital.

A pesar de la suspensión parcial, el centro hospitalario mantendrá un quirófano habilitado para situaciones críticas. "Durante ambos días se mantendrá un quirófano habilitado exclusivamente para la atención de urgencias vitales, las cuales serán evaluadas bajo estrictos criterios médicos que determinen riesgo inmediato para la vida del paciente, posibles daños irreversibles o compromiso de funciones vitales".

Para evitar afectaciones en la atención de pacientes, la Caja de Seguro Social coordinó con otros centros médicos del sistema de salud la recepción de casos durante las horas en que se desarrollen los trabajos.

De acuerdo con la entidad, "se ha coordinado el apoyo con el Hospital Santo Tomás, el Hospital San Miguel Arcángel y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, que recibirán pacientes durante el periodo en que se desarrollen los trabajos".

Las autoridades médicas explicaron que estos trabajos forman parte de las labores de mantenimiento que buscan garantizar el funcionamiento adecuado del hospital y de sus áreas más sensibles.

En ese sentido, la institución pidió comprensión a la población y recordó que el sistema de climatización es fundamental para el funcionamiento de espacios como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y áreas de hospitalización, donde las condiciones ambientales son determinantes para la seguridad de pacientes y personal de salud.