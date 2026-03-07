Presidente Mulino trata temas de megaproyectos energéticos en reunión con secretarios de Energía y Comercio de EEUU

Durante la reunión, Mulino expuso los avances del proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia , así como el desarrollo del gasoducto que atravesaría el canal de Panamá , dos iniciativas que buscan ampliar la capacidad energética y logística del país y posicionarlo en el mapa energético regional.

Panamá/Panamá llevó a la mesa de diálogo algunos de sus proyectos estratégicos más ambiciosos durante una reunión entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, así como con el secretario de Energía, Chris Wright.

El encuentro se realizó en Miami, en el marco de la cumbre de presidentes Escudo de las Américas, que se celebra hoy en Estados Unidos.

El mandatario se reunió con ambos funcionarios y conversó sobre las iniciativas que el país impulsa para consolidarse como un actor energético en América Latina y reforzar su papel dentro del comercio mundial.

Durante la reunión, Mulino expuso los avances del proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, así como el desarrollo del gasoducto que atravesaría el canal de Panamá, dos iniciativas que buscan ampliar la capacidad energética y logística del país y posicionarlo en el mapa energético regional.

También explicó que el país trabaja en una estrategia marítima que permita fortalecer su rol como plataforma logística internacional. "Panamá ha redefinido su estrategia marítima para mantener su liderazgo como centro logístico y de marina mercante al servicio del comercio mundial", manifestó Mulino al referirse a los planes que incluyen la construcción de dos megapuertos y el desarrollo del centro multimodal de Puerto Armuelles.

Las autoridades estadounidenses mostraron interés en explorar espacios de cooperación con Panamá en materia energética y comercial. "Tanto Wright como Lutnick manifestaron su disposición de colaborar con Panamá dentro de sus áreas de competencia", se indicó tras el encuentro.

La reunión forma parte de la agenda bilateral que el presidente panameño desarrolla durante la cumbre regional en Miami, un espacio donde varios países del continente discuten estrategias conjuntas relacionadas con seguridad, comercio y cooperación económica. En ese contexto, Panamá busca impulsar proyectos que fortalezcan su papel como plataforma logística y energética en el hemisferio.