Detectan adolescentes realizando reciclaje dentro del vertedero de Cerro Patacón

Panamá/Entre montículos de desechos, humo y el constante movimiento de camiones recolectores, una inspección interinstitucional encendió las alarmas de las autoridades. Durante un recorrido en el vertedero de Cerro Patacón se identificó la presencia de menores de edad que realizaban labores de reciclaje dentro del sitio.

La verificación fue realizada por la Defensoría del Pueblo a través de su Dirección de Unidades Especializadas, luego de recibir información que advertía sobre la posible presencia de adolescentes trabajando en el vertedero.

Durante la inspección se ubicaron cinco menores con edades entre 12 y 17 años. Dos de ellos se encontraban acompañados por adultos, mientras que otros tres realizaban actividades de reciclaje sin acompañamiento dentro del área del vertedero.

El operativo reunió a varias instituciones del Estado con el objetivo de verificar la situación y aplicar medidas preventivas. En la jornada participaron funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, la Alcaldía de Panamá, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Policía de Niñez y Adolescencia.

Tras la identificación de los adolescentes, equipos técnicos realizaron entrevistas sociales y familiares para conocer el contexto en el que se encontraban y orientar a sus familias sobre las normas vigentes relacionadas con la protección de los menores.

Desde la Defensoría del Pueblo se explicó que estas acciones buscan reforzar la protección de los derechos de la niñez y prevenir situaciones de trabajo infantil. "Se realizaron entrevistas sociales y familiares para promover la corresponsabilidad de los padres o acudientes frente a las regulaciones vigentes, lo que incluye la citación de los mismos para orientarles sobre la promoción de derechos y la prevención del trabajo infantil".

La presencia de menores en espacios como vertederos representa un riesgo para su integridad debido a la exposición a residuos peligrosos, maquinaria pesada y condiciones ambientales adversas.

Las autoridades indicaron que este tipo de inspecciones continuará realizándose como parte de las acciones de vigilancia para prevenir el trabajo infantil y garantizar que los niños y adolescentes permanezcan en entornos seguros, lejos de actividades que puedan poner en riesgo su desarrollo y bienestar.