Panamá insta a autoridades de facto que sobreviven en Venezuela a entregar el poder

El Gobierno de Panamá se pronunció oficialmente sobre los acontecimientos registrados en Venezuela durante la madrugada de este sábado 3 de enero, reiterando su firme compromiso con la defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos, y responsabilizando a Nicolás Maduro por haber bloqueado una transición democrática en ese país.

A través de un comunicado oficial emitido en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá recordó su participación activa en los esfuerzos internacionales orientados a facilitar una salida pacífica y ordenada a la crisis venezolana, incluyendo gestiones diplomáticas realizadas durante 2025 en foros de alto nivel como la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El documento destaca que el presidente José Raúl Mulino manifestó en múltiples escenarios su disposición de apoyar una transición pacífica en Venezuela, e incluso ofreció el territorio panameño como espacio neutral para facilitar un proceso democrático que respondiera a los intereses del pueblo venezolano.

No obstante, el Gobierno panameño lamentó que la situación haya evolucionado de forma negativa bajo la conducción de Nicolás Maduro, señalando que su negativa a reconocer el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia cerró el camino a una solución democrática, dando paso a un escenario de mayor autoritarismo y represión.

Panamá subrayó que el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas constituye un quiebre grave del orden democrático y reiteró su respaldo a los principios de soberanía popular, legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Por tanto, insta a las autoridades de facto que aún permanecen en el poder en Venezuela a rectificar su conducta y actuar conforme a los principios de legalidad y legitimidad, tras los acontecimientos registrados recientemente en ese país.

De acuerdo con la postura del gobierno panameño, la entrega del poder debe realizarse de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada en los resultados electorales, los cuales han sido debidamente custodiados por el Estado panameño.

El Gobierno panameño reiteró su compromiso irrestricto con la paz, la libertad y la democracia, y reafirmó su respaldo a un proceso de transición democrática y pacificación que permita superar la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela desde hace más de dos décadas.

El comunicado señala que el modelo de gestión vigente en Venezuela durante más de 20 años, caracterizado —según Panamá— por la ineficiencia social, económica e institucional, ha generado un profundo sufrimiento en la mayoría de la población, mientras un reducido grupo se ha beneficiado del poder.

En ese contexto, el Gobierno de Panamá afirmó que ha llegado el momento de que Venezuela y su pueblo puedan vivir, crecer y prosperar en un país orientado hacia la libertad y la prosperidad, dejando atrás un periodo marcado por la opresión y el autoritarismo.

Asimismo, Panamá destacó que, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, continuará promoviendo el fortalecimiento de los principios democráticos y la pacificación regional, con el objetivo de contribuir a la construcción de un futuro libre y próspero para Venezuela.

Horas antes, el presidente José Raúl Mulino se pronunció en su cuenta de X afirmando que Panamá respalda la democracia, la paz y a un proceso de transición ordenado y legítimo en Venezuela. El mandatario indicó que Panamá mantiene una posición firme a favor del ejercicio democrático y del respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano, la cual —según destacó— fue expresada de manera clara en las urnas electorales.