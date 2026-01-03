Operación contra Maduro: Marco Rubio y Pete Hegseth hablan del poder militar de EEUU y lanzan una advertencia global

Desde el complejo de Mar-a-Lago, el jefe del Pentágono sostuvo que lo ocurrido no puede explicarse solo en términos tácticos, sino como una demostración del poder, la precisión y la valentía de las fuerzas armadas estadounidenses.

Estados Unidos/Las principales autoridades de seguridad y política exterior de Estados Unidos defendieron este sábado 3 de enero, desde Mar-a-Lago, la operación militar "Absolute Resolve" ejecutada contra Nicolás Maduro, en una rueda de prensa marcada por un discurso de fortaleza, exaltación militar y advertencias directas a los adversarios de Washington.

Las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio, ofrecieron la lectura oficial del Gobierno estadounidense sobre una acción que calificaron como decisiva y ejemplar.

Hegseth describió la operación como una misión “impecablemente realizada”, por lo que denominó “los mejores guerreros del mundo y de nuestro país”.

Desde el complejo de Mar-a-Lago, el jefe del Pentágono sostuvo que lo ocurrido no puede explicarse solo en términos tácticos, sino como una demostración del poder, la precisión y la valentía de las fuerzas armadas estadounidenses.

En su intervención, insistió en que ningún otro país estaría en capacidad de realizar una operación de esa magnitud y complejidad.

El secretario de Defensa enmarcó la operación dentro de la doctrina de “paz a través de la fortaleza”, presentándola como parte de una estrategia más amplia orientada a proteger la seguridad nacional, frenar el flujo de pandillas y drogas, y restablecer —según sus palabras— el dominio estadounidense en el hemisferio occidental.

"Eso se trata de seguridad, libertad y prosperidad del pueblo americano. Esta es América primero, esta es la paz a través de la fortaleza, y el Departamento de Guerra de Estados Unidos está orgulloso de ayudar a suministrarlo". — Pete Hegseth - Secretario de Defensa de EEUU

Hegseth aseguró que los adversarios de Estados Unidos permanecen bajo una “notificación permanente”, en una clara señal de disuasión y advertencia de que acciones similares podrían repetirse si su país lo considera necesario.

En ese contexto, la intervención fue descrita no solo como una acción militar, sino como una reafirmación del enfoque “América Primero” y del retorno de Estados Unidos al ejercicio pleno de su poder global.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio centró su intervención en el estatus legal y político de Nicolás Maduro.

Rubio recordó que el líder venezolano fue acusado en Estados Unidos en 2020 y reiteró que no es reconocido como presidente legítimo ni por las distintas administraciones estadounidenses, ni por la Unión Europea ni por otros países aliados. En ese marco, dijo que era un fugitivo de la justicia estadounidense, con una recompensa vigente de 50 millones de dólares.

Rubio afirmó que Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar este desenlace, incluyendo propuestas que describió como “muy generosas”, pero que optó por desafiarlas.

"Él eligió jugar y no hacer caso", dijo Rubio.

En su discurso, vinculó directamente al dirigente venezolano con amenazas a la seguridad estadounidense, como presuntos nexos con Irán, el envío de pandilleros, el tráfico de drogas y la retención de ciudadanos estadounidenses, argumentando que la operación fue una respuesta directa a ese conjunto de acciones.

Le gusta jugar con nosotros, y pensó que nada iba a pasar. Espero que la gente entienda que tenemos un presidente número 47 de nuestro país que no juega. Cuando él dice que va a hacer algo y cuando va a abordar un problema, lo hace", subrayó.

El jefe de la diplomacia estadounidense utilizó el escenario para enviar un mensaje explícito a la comunidad internacional: bajo la presidencia de Donald Trump, dijo, Estados Unidos ya no se limita a advertencias verbales ni a gestos diplomáticos.

“Este es un presidente de acción”, insistió Rubio, al subrayar que cualquier amenaza directa será abordada sin dilaciones. Según su planteamiento, la operación "Absolute Resolve" contra Maduro debe interpretarse como una señal disuasiva para otros actores que consideren desafiar a Estados Unidos.

Otras notas interesantes: