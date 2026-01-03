El secretario de Estado Marco Rubio centró su intervención en el estatus legal y político de Nicolás Maduro. Rubio recordó que el líder venezolano fue acusado en Estados Unidos en 2020 y reiteró que no es reconocido como presidente legítimo ni por las distintas administraciones estadounidenses, ni por la Unión Europea ni por otros países aliados. En ese marco, dijo que era un fugitivo de la justicia estadounidense, con una recompensa vigente de 50 millones de dólares.