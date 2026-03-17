Presidente Gustavo Petro recupera su visa para Estados Unidos tras acercamiento con Donald Trump

En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia en septiembre. Trump incluso amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.

Bogotá, Colombia/El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, aseguró el martes que recuperó la visa estadounidense hasta el final de su mandato en agosto tras los acercamientos con su homólogo Donald Trump.

En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia en septiembre. Trump incluso amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.

Los países históricamente aliados en la región resolvieron la crisis el 3 de febrero con una reunión en la Casa Blanca, en la que acordaron golpear conjuntamente al narcotráfico.

"Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato", dijo en X Petro, que sale de la presidencia el 7 de agosto, sin posibilidad de reelección.

También pidió su salida de la lista negra de sanciones OFAC, usada en especial contra grandes narcos, terroristas y dictadores, que implica dificultades para tener cuentas bancarias, bloqueo de bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense entre otras restricciones.

"No hay razón alguna para estar allí", añadió.

El gobierno de Trump retiró en 2025 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para combatir a los poderosos grupos narco y detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Colombia vive un repunte de violencia y es el principal productor de cocaína en el mundo, pero Petro asegura que durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de la droga.

Washington no incluyó a Bogotá en el llamado "Escudo de las Américas", una alianza de 17 países del continente creada recientemente para enfrentar amenazas de seguridad, pero los aliados clave sostienen una fuerte cooperación militar y comercial.