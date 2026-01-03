Donald Trump divulga foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Trump detalló que el líder del régimen chavista, acusado por delitos de narcotráfico, está bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos y es trasladado a suelo estadounidense a bordo del USS Iwo Jima.

Nicolás Maduro fue capturado por el gobierno de los Estados Unidos y es trasladado a bordo del USS Iwo Jima.
Nicolás Maduro fue capturado por el gobierno de los Estados Unidos y es trasladado a bordo del USS Iwo Jima. / Donald Trump/Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, divulgó una fotografía de Nicolás Maduro tras la captura en Venezuela.

La imagen muestra a Maduro vestido con un conjunto deportivo color gris claro, esposado, con los ojos tapados con una especie de gafas negras y con unos audífonos, con una botella de agua en la mano.

Trump detalló que el líder del régimen chavista está bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos y es trasladado a suelo estadounidense a bordo del buque USS Iwo Jima.

En el fondo, se observa a agentes de la DEA que custodian el traslado de Maduro.

Fotografía de Nicolás Maduro divulgada por Donald Trump
Fotografía de Nicolás Maduro divulgada por Donald Trump / Donald Trump

El USS Iwo Jima (LHD-7) es catalogado como un buque de asalto anfibio de la clase Wasp.

Puesto en servicio en 2001, este buque está diseñado para proyectar el poder militar estadounidense en cualquier lugar del mundo.

Es conocido como una "base naval portátil" y funciona como una especie de prisión de máxima seguridad flotante mientras avanza hacia las costas de Nueva York. Es casi el hogar temporal de los detenidos más custodiados del planeta en este momento.

l USS Iwo Jima (LHD-7) en las costas de Venezuela
l USS Iwo Jima (LHD-7) en las costas de Venezuela / Gobierno de Estados Unidos

Temas relacionados

Nicolás Maduro Estados Unidos Invasión de Estados Unidos a Venezuela Donald Trump
Si te lo perdiste
Lo último
stats