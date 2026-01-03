Donald Trump divulga foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Trump detalló que el líder del régimen chavista, acusado por delitos de narcotráfico, está bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos y es trasladado a suelo estadounidense a bordo del USS Iwo Jima.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, divulgó una fotografía de Nicolás Maduro tras la captura en Venezuela.

La imagen muestra a Maduro vestido con un conjunto deportivo color gris claro, esposado, con los ojos tapados con una especie de gafas negras y con unos audífonos, con una botella de agua en la mano.

Trump detalló que el líder del régimen chavista está bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos y es trasladado a suelo estadounidense a bordo del buque USS Iwo Jima.

En el fondo, se observa a agentes de la DEA que custodian el traslado de Maduro.

El USS Iwo Jima (LHD-7) es catalogado como un buque de asalto anfibio de la clase Wasp.

Puesto en servicio en 2001, este buque está diseñado para proyectar el poder militar estadounidense en cualquier lugar del mundo.

Es conocido como una "base naval portátil" y funciona como una especie de prisión de máxima seguridad flotante mientras avanza hacia las costas de Nueva York. Es casi el hogar temporal de los detenidos más custodiados del planeta en este momento.