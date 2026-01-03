'Absolute Resolve': Así fue la operación 'sorpresa' de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela

De acuerdo con la cronología presentada, las fuerzas de aprehensión llegaron al objetivo alrededor de la 1:01 a. m. (hora del este) y a las 2:01 a. m., hora de Caracas, del sábado 3 de enero.

Estados Unidos/Bajo órdenes directas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia, las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron una operación militar nocturna en Caracas, Venezuela, con el objetivo de detener a dos acusados: el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Así lo aseguró el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto y principal asesor militar del presidente, el secretario de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional, al ofrecer un extenso relato de lo que calificó como una misión “audaz” y “sin precedentes”.

De acuerdo con Caine, la operación —denominada “Absolute Resolve”— fue la culminación de meses de planificación meticulosa y de décadas de experiencia acumulada por las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

El general explicó que el trabajo comenzó mucho antes del despliegue, con una intensa labor de inteligencia para conocer en detalle los movimientos, rutinas y entorno del mandatario venezolano, incluyendo sus desplazamientos, hábitos y lugares de residencia. Esa fase, afirmó, contó con la cooperación de múltiples agencias de inteligencia, entre ellas la CIA, la NSA y la NGA.

Según el relato, la fecha fue cuidadosamente seleccionada para reducir el riesgo a la población civil y maximizar el factor sorpresa.

"Fue meticulosamente planeada (...) fue una operación audaz que solamente los Estados Unidos puede lograr", afirmó.

Las condiciones climáticas, propias de la temporada navideña y de Año Nuevo en la región, obligaron a las tropas a permanecer en espera durante semanas.

"El fracaso nunca fue una opción", subrayó.

Día del operativo

Solo cuando el clima lo permitió, se activó el operativo. A las 10:46 p. m. (hora del este) del viernes 2 de enero, el presidente Trump dio la orden final de avanzar, una instrucción que —según Caine— fue transmitida a toda la fuerza desplegada con un mensaje de respaldo directo desde la Casa Blanca.

"Nos dijo buena suerte y vayan con Dios", detalló el general sobre la orden del mandatario estadounidense.

El general detalló que más de 150 aeronaves despegaron desde unas 20 bases terrestres y marítimas en el hemisferio occidental durante toda la noche, involucrando bombarderos, aviones de reconocimiento, helicópteros y drones, con miles de horas de vuelo acumuladas por tripulaciones cuyas edades iban desde los 20 hasta los 49 años.

Las fuerzas de extracción volaron a baja altura sobre el mar, protegidas por una compleja red aérea que incluyó cazas F-22, F-35, F-18, aeronaves de guerra electrónica, bombarderos B-2 y drones.

"Empezaron a volar a 100 pies sobre el agua, llegando a las playas venezolanas", explicó.

Al llegar a territorio venezolano, explicó Caine, se activaron capas de apoyo desde los comandos espacial y cibernético para abrir un camino hacia Caracas.

Paralelamente, se ejecutaron acciones para desmantelar e inhabilitar los sistemas de defensa de aerodefensa del país, con el objetivo de garantizar el paso de los helicópteros y proteger a las fuerzas terrestres.

'Elemento de sorpresa'

El general subrayó que el éxito de la misión dependía de la integración total de todos los componentes, y que la falla de uno solo habría puesto en riesgo toda la operación.

De acuerdo con la cronología presentada, las fuerzas de aprehensión llegaron al objetivo alrededor de la 1:01 a. m. (hora del este) y a las 2:01 a. m., hora de Caracas, del sábado 3 de enero.

Manteniendo el "elemento sorpresa", ingresaron al lugar donde se encontraba Maduro y su esposa.

Allí, afirmó, aislaron el área con precisión para garantizar la seguridad del personal mientras se concretaba la detención. Durante el operativo, una aeronave fue impactada, aunque logró mantenerse en condiciones de vuelo y continuar con la misión. La inteligencia en tiempo real, sostuvo Caine, fue clave para guiar a las fuerzas terrestres y evitar enfrentamientos innecesarios.

El general aseguró que Maduro y su esposa se rindieron y fueron puestos bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con apoyo de las fuerzas militares.

Indicó que no se registraron pérdidas de vidas latinas durante la operación.

Posteriormente, se ejecutó la exfiltración bajo cobertura aérea, con supresión de posibles amenazas, hasta que las fuerzas abandonaron el espacio venezolano y trasladaron a los detenidos al buque USS Iwo Jima, ya en aguas internacionales a las 3:29 a.m., según el general.