Nicolás Maduro: conozca las acusaciones del Tribunal de Nueva York que juzgará al derrocado presidente de Venezuela

Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales de los Estados Unidos, la madrugada de hoy, es acusado penalmente por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) según las leyes federales por narcoterrorismo como supuesto líder del Cartel de los Soles, una organización integrada por altos funcionarios del Estado venezolano que habría conspirado durante más de dos décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Según el documento judicial, en el que se detalla la acusación “Nicolás Maduro Moros ayudó a administrar y, finalmente, a liderar el Cartel de los Soles a medida que consolidó su poder en Venezuela”, y bajo su dirección la organización no solo buscó enriquecerse, sino “inundar a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos dañinos y adictivos de la droga sobre los usuarios en este país”.

La acusación sostiene que, a diferencia de otras redes criminales de la región, el cartel encabezado por Maduro priorizó el uso de la cocaína como un arma geopolítica. Textualmente, afirma que el Cartel de los Soles “priorizó el uso de la cocaína como un arma contra América, importando la mayor cantidad posible de droga a los Estados Unidos”.

Conspiración de narcoterrorismo y alianza con las FARC

El expediente describe una conspiración de narcoterrorismo activa entre 1999 y 2020, en la que Maduro y sus colaboradores coordinaron con las FARC —organización designada por EE. UU. como terrorista extranjera— el traslado, protección y comercialización de cocaína a gran escala.

Entre los hechos más graves, el documento indica que Maduro negoció envíos de cocaína de varias toneladas producidas por las FARC, ordenó la entrega de armas de uso militar a la guerrilla y coordinó relaciones exteriores con países como Honduras para facilitar las rutas del narcotráfico.

Además, el Gran Jurado sostiene que Maduro solicitó apoyo de la dirigencia de las FARC para entrenar una milicia armada irregular en Venezuela, diseñada para operar como fuerza armada del Cartel de los Soles, pero sin vínculos formales con el Estado, con el fin de otorgar “plausible negación” a los funcionarios del régimen.

Te puede interesar: 3 de enero: El día que marcó la historia de Panamá y Venezuela con las capturas de Noriega y Maduro

Cargos formales contra Nicolás Maduro

La acusación imputa a Maduro por cuatro cargos principales:

Conspiración de narcoterrorismo , por distribuir cocaína con conocimiento de que beneficiaba a una organización terrorista.

, por distribuir cocaína con conocimiento de que beneficiaba a una organización terrorista. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos , en cantidades superiores a cinco kilogramos.

, en cantidades superiores a cinco kilogramos. Uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de narcotráfico.

en relación con delitos de narcotráfico. Conspiración para poseer armas de guerra, incluidas armas automáticas y explosivos.

El documento establece que los delitos se cometieron fuera del territorio estadounidense, pero que la jurisdicción corresponde al Distrito Sur de Nueva York, debido a que los cargamentos tenían como destino final a Estados Unidos.

El Cartel de los Soles: corrupción institucional y control del Estado

La acusación describe al Cartel de los Soles como una estructura criminal integrada por altos mandos militares y civiles, que “corrompió instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial”, para garantizar el paso seguro de la droga.

El nombre del cartel, según el expediente, proviene de las insignias de soles que portan los generales venezolanos, identificando así la participación directa de la cúpula militar en el narcotráfico.

Un caso abierto en la justicia federal de EE. UU.

Aunque Maduro permanece fuera del alcance de la justicia estadounidense, la acusación del SDNY sigue activa y contempla decomiso de bienes, activos y ganancias vinculadas al narcotráfico, así como la incautación de armas y recursos utilizados en la conspiración.

El expediente consolida la tesis del Departamento de Justicia de EE. UU.: que Nicolás Maduro no solo toleró el narcotráfico desde el poder, sino que lo dirigió como una política criminal de Estado, en alianza con una organización terrorista internacional.

Proceso judicial en Nueva York

Si la captura ocurre fuera de Nueva York, como es el caso, se activa el procedimiento de remoción hacia al Distrito Sur, conforme a la Regla 5(c)(3) de las Federal Rules of Criminal Procedure.

El siguiente paso obligatorio es la comparecencia inicial ante un juez federal, que debe realizarse sin demora indebida.

En esta audiencia:

Se informa formalmente al acusado de los cargos contenidos en la acusación .

. Se le notifican sus derechos constitucionales , incluido el derecho a guardar silencio y a contar con defensa legal.

, incluido el derecho a guardar silencio y a contar con defensa legal. Se verifica la identidad del imputado.

Se aborda preliminarmente el tema de la detención o custodia preventiva.

Dado el tipo de delitos imputados —narcoterrorismo, conspiración internacional, armas de guerra y tráfico de drogas a gran escala—, la Fiscalía podría pedir detención sin derecho a fianza.

Conforme a la Bail Reform Act, el tribunal evalúa si el acusado:

Representa riesgo extremo de fuga , y/o

, y/o Constituye un peligro para la comunidad o la seguridad nacional.

Para ver el documento original acceda a https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/dl?inline