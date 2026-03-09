Mujeres que inspiran y promueven el crecimiento: la apuesta de Grupo Rey por la equidad de género

Como parte de su compromiso con Panamá y alineados a la visión de sostenibilidad que orienta su gestión, Grupo Rey promueve oportunidades reales de desarrollo para las mujeres que forman parte de su organización.

Ciudad de Panamá, Panamá/El talento y el liderazgo femenino son pilares dentro de la cultura de Grupo Rey. La empresa impulsa la igualdad de oportunidades y prácticas inclusivas en todos los niveles, convencida de que la diversidad fortalece la toma de decisiones y contribuye al crecimiento sostenible del negocio.

Actualmente, el 55 % de sus colaboradores son mujeres: 3.227 se desempeñan en tiendas, farmacias, centros de distribución y oficinas administrativas, aportando compromiso, liderazgo y excelencia en el servicio. De este número, 487 ocupan cargos de liderazgo, superando a los 299 hombres que están en posiciones similares.

Además, más de 1.800 mujeres han participado en programas de formación en liderazgo operativo, gestión del cambio y pensamiento estratégico, fortaleciendo sus competencias y ampliando sus oportunidades de crecimiento dentro de la organización.

Mujeres que Inspiran

Por cuarto año consecutivo, Grupo Rey conmemora el Día Internacional de la Mujer con la campaña “Somos Mujeres que Inspiran”, una iniciativa que visibiliza historias reales de dedicación, resiliencia y superación.

Este año, siete colaboradoras de distintas áreas del negocio comparten sus trayectorias, demostrando cómo el liderazgo femenino fortalece a la organización y genera impacto positivo en sus equipos.

Somos Mujeres que inspiran 2026:

Mireyda Marcucci, Jefa de Farmacia, Farma Ahorro

Yadira Ramos, Jefa de Tienda, Metro Plus

Minerva Espinosa, Gerente de Supermercado, Romero

Liseth Quiroz, Subadministradora, Super Mr. Precio

Yamileth López, Administradora, ZAZ

Hania Robinson, Directora de Logística Grupo Rey

Mileika Phillips, Jefa de Almacén, Supermercados Rey

A través de iniciativas como esta, Grupo Rey reafirma su compromiso de seguir construyendo espacios donde las mujeres puedan desarrollarse, liderar y generar un impacto positivo que contribuya a mejorar la calidad de vida de miles de familias panameñas.