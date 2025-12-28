Concejo de Arraiján se deslinda de la demolición del monumento de la comunidad china; asegura no haber sido consultado

A través de un comunicado oficial, la mayoría de los concejales del Concejo Municipal de Arraiján manifestó su profundo pesar por el derribo de la estructura, al tiempo que aclaró que no tuvo conocimiento previo ni participación en la decisión que derivó en la demolición del monumento.

Arraiján, Panamá Oeste/Las reacciones tras la demolición del monumento en homenaje a la comunidad china, ubicado en el área del puente de las Américas, continúan generando repercusiones en el ámbito político local.

“Aclaramos que la mayoría de los concejales no tuvimos conocimiento previo ni participación en esta decisión, situación que lamentamos sinceramente”, señalaron los ediles.

El Concejo destacó además el valor histórico, cultural y social de la comunidad china en Panamá, subrayando su aporte al desarrollo del país a lo largo de generaciones.

“Reconocemos y valoramos el importante aporte histórico, cultural y social de la comunidad china en Panamá, una comunidad que forma parte esencial de nuestro país y que merece todo nuestro respeto”, expresaron.

En el pronunciamiento, los concejales también expresaron su solidaridad con los más de 300 mil ciudadanos panameños de origen chino, resaltando que su trabajo y tradiciones contribuyen a diario en el desarrollo de la nación. Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica entre todos los panameños.