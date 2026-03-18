Clima en Panamá: Aguaceros en algunos sectores del Pacífico e índices de radiación UV en niveles muy altos

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó que este miércoles 18 de marzo de 2026 se esperan aguaceros de moderados a fuertes con posible actividad eléctrica en zonas del Pacífico central y occidental del país.

Durante la mañana, habrá nublados con lluvias ligeras desde Colón hasta Bocas del Toro, y eventos esporádicos en sectores costeros del Pacífico occidental.

Para la tarde, el panorama cambia: se pronostican aguaceros más intensos con rayos y truenos en la península de Azuero, Veraguas (centro-sur) y Chiriquí. El resto del país verá intervalos nublados con posibles chubascos aislados.

En la noche, los aguaceros con actividad eléctrica se concentrarán en zonas marino-costeras del golfo de Chiriquí, mientras que en Colón y Guna Yala se esperan lluvias ligeras ocasionales.

Temperaturas y viento

Las temperaturas mínimas estarán entre 21°C y 24°C en la mayoría del territorio. En zonas de montaña y la Cordillera Central, bajarán de 10°C a 22°C.

Las máximas oscilarán entre 28°C y 35°C, excepto en áreas montañosas, donde se mantendrán por debajo de los 24°C.

El viento en el Caribe soplará entre norte y noroeste, con velocidades de 15 a 25 km/h. En el Pacífico, será de componente norte en la mañana y noche, pero en la tarde cambiará a componente sur, favoreciendo la formación de aguaceros; velocidades entre 5 y 15 km/h.

Condiciones del mar y radiación UV

En el litoral caribeño, se esperan olas de 0.8 a 1.5 metros de altura. En el Pacífico, las olas estarán entre 0.3 y 1.0 metros.

El IMHPA advirtió que los índices de radiación UV alcanzarán niveles de muy altos a extremos (+11) en todo el país. Se recomienda usar protector solar, gorra y evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.