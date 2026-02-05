Juicio Odebrecht entra en su día 15 de audiencia, sigue el paso de testigos

Durante esta jornada, rinde declaración el perito Albín Ibarra , abogado y contador público autorizado, quien comparece en calidad de testigo del exministro Demetrio Papadimitriu .

Panamá/Este jueves inició el día 15 de la audiencia del juicio por el caso Odebrecht, un proceso que continúa marcando la agenda judicial del país por la magnitud de los hechos investigados y las figuras involucradas.

Durante la jornada, rinde declaración el perito Albín Ibarra, abogado y contador público autorizado, quien comparece en calidad de testigo del exministro Demetrio Papadimitriu. Su testimonio forma parte de la fase de presentación de pruebas testimoniales dentro del juicio.

Según lo previsto en el calendario judicial, para el próximo martes 10 de febrero se espera la culminación de la presentación de testigos, lo que permitirá que el proceso avance hacia una de sus etapas decisivas: la fase de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales ante el tribunal.

El desarrollo de esta audiencia mantiene altas expectativas sobre el desenlace de uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia reciente del país.