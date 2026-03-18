Barcelona vs Newcastle resultado | Los catalanes golearon a las urracas mostrando potencial ofensivo

Panamá/El FC Barcelona firmó una noche histórica en la UEFA Champions League al vencer por 7-2 al Newcastle, cerrando la eliminatoria con un marcador global de 8-3. El conjunto azulgrana desplegó todo su poder ofensivo en el Camp Nou y dejó sin opciones a los ingleses.

Los goles del Barça llevaron la firma de varios protagonistas: Raphinha con un doblete, Marc Bernal, el joven prodigio Lamine Yamal, Fermín y el veterano goleador Robert Lewandowski, también con dos tantos. Cada anotación fue un golpe de autoridad que reflejó la superioridad del equipo catalán en todas las facetas del juego.

El Newcastle, pese a su esfuerzo, no pudo contener la avalancha ofensiva culé y terminó cediendo un resultado abultado que selló su eliminación. El Barça, en cambio, mostró una mezcla de juventud y experiencia que ilusiona a su afición y lo proyecta como un serio candidato en la competición.

En definitiva, el 7-2 no solo fue un marcador contundente, sino también una declaración de intenciones: el Barcelona quiere volver a ser protagonista en Europa y lo demostró con una actuación brillante y llena de goles.