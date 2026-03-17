Con detenciones y acuerdos de pena culmina audiencia a 21 personas por hurto pecuario y otros delitos

Los imputados fueron aprehendidos durante el desarrollo de diligencias de allanamiento y registro en la denominada operación 'Vaquero' en Los Santos y Herrera.

Luego de tres días de audiencia de control de garantías por la denominada operación 'Vaquero', en la que se investiga una presunta red delictiva vinculada al hurto pecuario en la región de Azuero, el Juzgado concluyó con la imputación de 21 personas, ordenándose la detención provisional para siete de ellas y condenas para otras siete.

Además, el juez de garantías Bosco Monterrey, le impuso medidas cautelares distintas a la privación de libertad a las otras siete.

Luego de la decisión, tanto la defensa como la fiscal superior Diana Callender anunciaron recurso de apelación. Las audiencias fueron programadas ante el Tribunal Superior de Apelaciones para los días 19 y 24 de marzo.

El caso se relaciona con presuntos delitos de hurto pecuario, asociación ilícita, delitos contra la fe pública y corrupción de servidores públicos, en hechos que impactan la actividad agropecuaria en la zona.

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En paralelo, dentro de la misma investigación, la jueza de garantías Indira Moreno validó acuerdos de pena para siete personas: seis fueron condenadas a 48 meses de prisión y una a 60 meses, sanciones que fueron reemplazadas por días multa, ordenando su libertad inmediata.

Las investigaciones iniciaron en el año 2024, por denuncias en comunidades como Peña Blanca, El Carate y Las Tablas, y se extendieron a la provincia de Herrera, incluyendo diligencias en entidades públicas como el Instituto de Seguro Agropecuario. En esta investigación hay tres funcionarios imputados.

Entre las personas investigadas hay cuatro que se mantenían ya bajo detención por otras causas, previo al desarrollo de la operación, realizada el pasado viernes 13 de marzo.