Caso PAN: Tribunal Superior confirma condenas por blanqueo de capitales a seis sentenciados

Las condenas impuestas corresponden a 80 y 100 meses de prisión. A dos de los sentenciados se les excluyó el delito de asociación ilícita para delinquir.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, luego de rechazar varias acciones legales, confirmó las sentencias impuestas a seis personas por el delito de blanqueo de capitales, entre ellos el exjefe de proyectos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), quienes actuaron en perjuicio de esta misma institución.

Se trata del exfuncionario Abraham Williams y el empresario Charles Sadat Bonilla; además Mónica Peralta y Pacífico González, con una sentencia de 100 meses de cárcel.

Igualmente, se confirmó la condena de 80 meses de prisión para Esperanza Juárez Andrade y Jonathan Guardia, este último hijo del exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, también condenado por peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.

La condena fue emitida inicialmente por la jueza Agueda Rentería mediante sentencia mixta N.º 1 el 6 de febrero de 2025.

Abogados de la defensa de estas seis personas presentaron un recurso de apelación, el cual fue rechazado por el Tribunal por “improcedente” y dos incidentes de nulidad, por doble juzgamiento y por el principio de congruencia, que igualmente fueron negados.

En esta misma decisión, el Tribunal excluyó la condena de 60 meses de prisión por delito de asociación ilícita para delinquir a Williams y Sadat Bonilla, siendo entonces condenados solo por blanqueo de capitales.

También se les mantiene a todos, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término de sus condenas, después de que cumplan prisión.

Esta condena se da después que el Ministerio Público desarrollara una investigación desde el 13 de noviembre de 2014, que tiene como delito precedente peculado en perjuicio del PAN.